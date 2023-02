Temporal com granizo afeta abastecimento de água na zona norte de Bauru; confira os bairros

Danos em muros e telhados, erosões, invasão de residências pela enxurrada e interrupção no fornecimento de energia também foram registrados. Regiões sudeste e noroeste do município foram as mais afetadas. Equipes da prefeitura percorrem as ruas mais atingidas pela chuva em Bauru

A chuva de granizo com ventos fortes que atingiu Bauru (SP) entre o final da tarde e o começo da noite desta segunda-feira (27) provocou a queda de energia no poço Zona Norte, afetando o abastecimento de água na cidade.

De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Bauru, o poço, localizado na rodovia Cezário José Castilho (SP-321), teve a produção paralisada no período da noite e madrugada, o que comprometeu o nível do reservatório.

O poço reforça o abastecimento para os bairros Jardim Ivone, Quinta da Bela Olinda, Vila São Paulo, Pousada I e II, Nova Bauru, Residenciais Arvoredo, Portal da Colina, Mirante da Colina, Colina Verde e parte do Núcleo Mary Dota.

Árvore caída em Bauru (SP) após forte chuva registrada nesta segunda-feira (28)

Ainda segundo a autarquia, a energia foi restabelecida pela CPFL na manhã desta terça-feira (28) e o poço voltou a entrar em operação. No entanto, a normalização de todo o sistema está prevista para o período da noite, pois a unidade abastece uma região populosa da cidade.

O DAE pede aos moradores dos bairros afetados para o uso consciente da água no período e lembra que os imóveis que possuem caixa d’água com reserva mínima para 24h, como prevê a norma da ABNT, não sentirão o período de intermitência.

A autarquia disponibiliza caminhões-pipa para o atendimento nas regiões afetadas através do 0800-7710195, que recebe ligações apenas de telefone fixo, ou (14) 3235-6140 e 3235-6179 para ligações feitas por aparelho celular.

Rescaldo da chuva

Temporal com granizo e ventos fortes provoca queda de árvores e estragos em Bauru

Equipes da Prefeitura de Bauru, com apoio da Defesa Civil e Emdurb realizaram na manhã desta terça-feira (28) a limpeza e recuperação de vias públicas, após as fortes chuvas que atingiram a cidade.

Após o temporal, foram registradas quedas de pelo menos 25 árvores, danos em telhados e alguns muros, erosões, invasão de enxurradas em algumas residências, alagamentos à beira de rodovias e alguns pontos da cidade, além de interrupções de energia elétrica nestas regiões.

Ainda durante a noite o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e CPFL Energia iniciaram os trabalhos para trazer de volta à normalidade os pontos atingidos.

Nesta terça-feira (28), os trabalhos das Divisões de Construção e Pavimentação da Secretaria de Obras ficaram concentrados em trechos das ruas Santo Garcia e João Bastos Pereira, no bairro Pousada da Esperança, onde a força da água arrancou parte do passeio público, numa extensão aproximada de 80 metros e removeu placas inteiras de asfalto.

Recuperação das ruas atingidas pelo temporal acompanhado de granizo em Bauru

Durante todo dia serão executados os serviços de recomposição da base e para esta quarta-feira (1°) está prevista a reposição do asfalto.

As principais regiões de Bauru afetadas desta vez foram as zonas sudeste e nordeste, com quedas de árvores e galhos, danos em detalhados e muros, erosões, invasão de enxurrada em residências e interrupções no fornecimento de energia elétrica, segundo a prefeitura.

“Os bairros mais atingidos foram Vila São Paulo, Pousada da Esperança, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone e Residencial Nova Bauru, todos na região norte, além do Núcleo Mary Dota, Beija-Flor e Santa Luzia, na região nordeste”, informa a prefeitura.

Diferentes órgãos do poder público e da iniciativa privada foram mobilizados para atender as ocorrências.

“Pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e CPFL Energia trabalham para trazer de volta à normalidade os pontos atingidos”, relata a prefeitura.

Alerta

Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), válido para uma região que engloba Bauru aponta o risco de chuvas intensas entre estas terça (28) e quarta-feira (1°).

“Chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora”, informa o órgão ligado ao governo federal.

Apesar disso, o INMET explica que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Erosão no asfalto após tempestade em Bauru (SP)

