Temporal com granizo e ventos fortes provoca queda de árvores e estragos em Bauru

Danos em muros e telhados, erosões, invasão de residências pela enxurrada e interrupção no fornecimento de energia também foram registrados. Regiões sudeste e noroeste do município foram as mais afetadas. Árvore caída em Bauru (SP) após forte chuva registrada nesta segunda-feira (28)

A chuva de granizo com ventos fortes que atingiu Bauru (SP) entre o final da tarde e o começou da noite desta segunda-feira (27) provocou novos e diferentes tipos de estragos por diversas partes da cidade.

O elevado volume de chuva registrado desde o começo do ano vem provocando danos em diversas cidades do centro-oeste paulista.

Erosão no asfalto após tempestade em Bauru (SP)

As principais regiões de Bauru afetadas desta vez foram as zonas sudeste e nordeste, com quedas de árvores e galhos, danos em detalhados e muros, erosões, invasão de enxurrada em residências e interrupções no fornecimento de energia elétrica, segundo a prefeitura.

“Os bairros mais atingidos foram Vila São Paulo, Pousada da Esperança, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone e Residencial Nova Bauru, todos na região norte, além do Núcleo Mary Dota, Beija-Flor e Santa Luzia, na região nordeste”, informa a prefeitura.

Queda de árvore em uma das áreas afetas pela chuva em Bauru (SP)

Diferentes órgãos do poder público e da iniciativa privada foram mobilizados para atender as ocorrências.

“Pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e CPFL Energia trabalham para trazer de volta à normalidade os pontos atingidos”, relata a prefeitura.

As regiões mais afetadas por queda de árvores foram a sudeste e a noroeste de Bauru

Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), válido para uma região que engloba Bauru aponta o risco de chuvas intensas entre estas terça (28) e quarta-feira (29).

“Chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora”, informa o órgão ligado ao governo federal.

Apesar disso, o INMET explica que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Buraco aberto por ação da chuva após tempestade em Bauru (SP)

