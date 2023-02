Temporal com granizo faz córrego transbordar e causa alagamentos em Campinas; vídeo mostra resgate de motorista ilhado

Chuva da tarde desta segunda-feira (27) provocou transtornos para a população. Bombeiros socorre motorista ilhado na Rua Delfino Cintra, em Campinas

Um temporal com granizo na tarde desta segunda-feira (27) causou alagamentos em várias regiões de Campinas e fez o córrego da Avenida Orosimbo Maia transbordar. Não há informações de feridos, nem de desabrigados ou desalojados na cidade. Veja abaixo detalhes.

Resgate de motorista

Na Rua Delfino Cintra, na Vila Itapura, um motorista ilhado foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Assista à ação no vídeo acima.

Ação de resgate do Corpo de Bombeiros na Rua Delfino Cintra

Gilmar de Castro/Arquivo Pessoal

Moradores também registraram imagens da queda de granizo na região central e do alagamento na área do kartódromo, no Taquaral. Na Escola Estadual Carlos Francisco de Paula, na região do Cidade Jardim, estudantes precisaram subir em cadeiras após a unidade ser invadida pela água.

Imóveis afetados e quadas de galhos

Em nota, a Defesa Civil informou que foi comunicada sobre alagamentos de imóveis em três regiões: Vila Rossi, Jardim Chapadão e Botafogo. Além disso, o órgão registrou quedas de galhos no Jardim do Lago e no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o volume de chuva registrado na região da Orosimbo Maia durante esta tarde chegou a 67 mm. Já a segunda maior quantidade contabilizada na cidade foi de 20,8 mm no Jardim das Bandeiras.

Alagamento na região da Orosimbo Maia, em Campinas

Elizabeth Oliveira/Arquivo Pessoal

Reflexos na região

Em Pedreira (SP) e Hortolândia (SP), moradores também registraram imagens de granizo, e em Sumaré (SP) uma enxurrada tomou conta da Rua Marcos Dutra Pereira, no Parque Bandeirantes I.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vittorio Rienzo