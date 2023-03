Temporal com vento forte derruba porta e destrói entrada de mercado em SC; VÍDEO

Segundo gestora do estabelecimento, em Balneário Arroio do Silva, ninguém ficou ferido. Há chance de mais chuva na região neste domingo. Temporal destrói entrada de supermercado no Sul catarinense

Um temporal com vento forte derrubou a porta e destruiu a entrada de um supermercado em Balneário Arroio do Silva, no Sul catarinense, no final da tarde de sábado (4). A gestora do estabelecimento afirmou que não houve feridos. Há chance de mais chuva para a região neste domingo (5), segundo a Defesa Civil (veja mais informações abaixo).

Compartilhe no Whatsapp

Compartilhe no Telegram

A gestora Gabriele Salvetti afirmou que o temporal ocorreu por volta de 17h50 de sábado. No vídeo, é possível ver o momento em que o vento derruba as portas de vidro da entrada do supermercado e causa estragos em mercadorias e no teto. O estabelecimento fica no bairro Jardim Atlântico.

Temporal derruba entrada de supermercado em Balneário Arroio do Silva

Reprodução/Redes sociais

“O vento e a chuva duraram bastante tempo. Faltou energia, voltou de madrugada [deste domingo]”, afirmou Salvetti. Ela esclareceu que o temporal derrubou o toldo da frente do supermercado, que, com a força do vento, destruiu as portas de vidro da entrada.

“Foi só um susto, graças a Deus. Foi bem na entrada da loja. Naquele momento, não tinha ninguém embaixo do toldo”, disse a gestora.

Em relação aos prejuízos, ela relatou que os danos ocorreram na parte onde ficam os carrinhos. Houve estragos no teto, mas poucas mercadorias foram atingidas.

Estragos no teto do supermercado em Balneário Arroio do Silva

Maicon Marinho/NSC TV

A gestora afirmou que não houve danos estruturais e que o supermercado continuou aberto após um mutirão de limpeza. O g1 não conseguiu contato com a Defesa Civil de Balneário Arroio do Silva.

Entrada do supermercado na manhã deste domingo (5)

Maicon Marinho/NSC TV

Estragos no município

Além do supermercado, Balneário Arroio do Silva registrou outros estragos com o temporal, informou o prefeito, Evandro Scaini. Segundo ele, houve muitos danos na comunidade da Praia dos Golfinhos e Bairro da Área Verde.

Garagem cede e cai em cima de veículos na Secretaria de Obras de Balneário Arroio do Silva

Maicon Marinho/NSC TV

Na Secretaria Municipal de Obras, a garagem caiu em cima dos veículos. A parede de um ginásio também foi derrubada. Houve também danos em escolas, conforme Scaini.

Na região da Zona Nova Sul, mais de 50 casas foram destelhadas. O prefeito disse que, na manhã deste domingo, equipes da prefeitura visitaram esses moradores para a entrega de lonas para cobrir os telhados danificados.

Risco de mais temporais

O ciclone extratropical que está no oceano segue influenciando o tempo em Santa Catarina e deve provocar chuva intensa e temporais, alertou a Defesa Civil. Há risco de enxurradas e deslizamentos.

A chuva deve começar na tarde deste domingo, intensificar-se no final da noite e seguir pela madrugada e manhã de segunda (6), segundo a Defesa Civil.

No sábado (4), o mau tempo já provocou estragos também no Norte catarinense. Houve destelhamento de casas, derrubada de árvores, rompimento de cabos de energia e um telhado inteiro de um posto de combustível chegou a ser arrancado.

Temporal arranca telhado inteiro de posto de combustível em SC

Também houve estragos em outras cidades do Sul do estado (veja mais abaixo).

Temporais neste domingo e segunda

A previsão da Defesa Civil é que a chuva seja mais intensa no Sul, na Serra e na Grande Florianópolis, principalmente nas regiões mais altas. Nestes locais, o risco de danos é alto.

Mapa da Defesa Civil mostra que Sul, Grande Florianópolis e parte da Serra têm mais riscos de estragos com temporais

Defesa Civil/Divulgação

No Oeste, Vale do Itajaí, Norte e Litoral Norte, pode haver temporais com raios, rajadas de vento e queda de granizo. Nesses locais, podem ocorrer destelhamentos, queda de árvores e postes. O risco é moderado.

Temporal causado por ciclone arranca telhado inteiro de posto de combustível

O que há na 2ª casa mais curtida do mundo por usuários do Airbnb

Adolescente que matou pai a facadas é indigna de receber herança paterna

A Defesa Civil orienta os telefones de emergência: 199 para a própria Defesa Civil e 193 para o Corpo de Bombeiros.

Estragos no Sul

Além da região Norte catarinense, no sábado os temporais também já provocaram estragos no Sul. Houve quedas de árvores e destelhamentos, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar. Não houve feridos.

Queda de árvore sobre portão de casa em Criciúma

CBMSC/Divulgação

Árvore cai sobre casa durante temporal no sábado em Criciúma

CBMSC/Divulgação

Queda de árvore em Criciúma

CBMSC/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Mata