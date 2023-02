Temporal com ventos de até 70 km/h derruba árvore no acesso a Bonfim Paulista, SP

Queda ocorreu durante chuva na noite de quarta-feira (22). Ninguém ficou ferido. Ventania e chuva derrubam árvore em Bonfim Paulista, SP

Uma chuva com ventos que chegaram a 70 km/h (veja acima) resultou na queda de uma árvore na Rodovia José Fregonezi, no trecho que dá acesso a Bonfim Paulista, zona sul de Ribeirão Preto (SP), na noite de quarta-feira (22).

A árvore caiu no meio da pista, logo na entrada do distrito. Ninguém foi atingido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o corte no local.

A Transerp, empresa responsável pelo trânsito em Ribeirão Preto, informou durante a manhã desta quinta-feira (23) que a via está liberada para o tráfego de veículos após a remoção dos galhos.

Árvore cai na entrada de Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto (SP)

A velocidade dos ventos assustou moradores. Na praça próxima ao local da queda da árvore, um vídeo mostra moradores segurando uma barraca para evitar que ela fosse levada.

Em um condomínio de casas, imagens compartilhadas nas redes sociais mostram telhas sendo arrastadas.

A região segue em alerta para a possibilidade de novos temporais nesta quinta-feira (23).

