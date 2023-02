Temporal de mais de 16h castiga cidades litoral de SP; VÍDEO

Muitas cidades parecem ter sido invadidas pela água, tamanha a quantidade de chuva que atingiu os municípios nas últimas horas. Em Bertioga, por exemplo, choveu 650 mm nas últimas 72 horas, enquanto o esperado para o mês era um volume de 207 mm. Pancadas de chuva e ventos fortes causam transtornos na Baixada Santista, SP

As cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, foram castigadas após 16 horas de chuvas fortes e rajadas de vento, que começaram na tarde de sábado (18) e persistem neste domingo (19). Entre os problemas registrados estão ruas alagadas, quedas de barreiras e de árvores, falta de energia, interrupção da travessia de barcas e balsas. Moradores também registraram e enviaram à reportagem imagens de casas inundadas, carros submersos e diversos bens danificados pela água.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia afirmado à reportagem, na última sexta-feira (17), que a previsão meteorológica era de chuva intensa e constante durante os três primeiros dias de carnaval, o que se confirmou, assim como a ressaca prevista pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas (NPH) Unisanta, que destacou a alta da maré.

As cidades que no momento apresentam os piores cenários são Bertioga, Guarujá e São Vicente. Na primeira delas choveu o equivalente a 650 milímetros nas últimas 72h. Para se ter ideia, a média para o mês de fevereiro é 207,6 mm.

No município de Guarujá a altura da água da chuva cobriu o carro de um morador.

Addriana Cutino

Na cidade, assim como nas outras duas citadas as imagens apresentam um cenário caótico, com ruas e casas alagadas, carros submersos e a população impedida de sair para não se expor a perigos. Moradores de morros e áreas próximas a encostas devem ficar em alerta a quaisquer sinais de risco – essas áreas estão em alerta ou observação.

Ocorrências

Arminda Augusto

Santos

Em Santos, a prefeitura informou que o índice pluviométrico das últimas 72h foi de 173,2 mm. As rajadas de vento chegaram a 61,km/h e a maré atingiu 2,10m. A altura das ondas atingiu 3,68m, às 23h do sábado (18) – em alto mar. Na madrugada de domingo (19), a maré alta chegou a 3m.

Os morros permanecem em estado de atenção e as áreas de encostas são monitoradas. A administração municipal alerta que os moradores fiquem atentos aos sinais de perigo e que acionem a Defesa Civil pelo telefone 199 caso observem sinais de risco.

Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

De acordo com a Defesa Civil de Santos foram registradas ocorrências de quedas de árvores na Rua Campos Sales, na Vila Mathias, na Viela Arnaldo Luiz 887, no Morro São Bento; na Rua Carlos Gomes 231, no Campo Grande; na Rua Professor Antenor Bue 321, na Aparecida e na Rua João Fracaroli 621, na Zona Noroeste.

A CET- Santos informou que na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nos dois sentidos, na altura da Rua Ana Santos, tem alagamento e está transitável apenas para veículos grandes. Os de pequeno porte precisam seguir rota pela Avenida Bandeirantes, passando pelo bairro Piratininga e acessando o elevado sobre a Rodovia Anchieta.

A Avenida Martins Fontes, na altura do Saboó, tem duas faixas intransitáveis para veículos pequenos, que estão utilizando a faixa da esquerda.

Registro de árvores que caíram em Santos após tempestade que atingiu a região

Defesa Civil

Guarujá

A prefeitura informou que, em função de quase 400 mm de chuvas ininterruptas nas últimas 24h, a administração abriu dois polos para abrigar 180 pessoas que estão desabrigadas do Jardim Umuarama, no Perequê.

Os moradores foram atendidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (Sedeas) e foi solicitado ainda que a empresa concessionária do transporte público disponibilizasse três ônibus para encaminhar os desabrigados. A Polícia Militar cedeu 150 colchões para auxílio.

A mobilidade urbana está sendo restabelecida com a retirada de barreiras e árvores que caíram pelas equipes das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semam) e de Operações Urbanas (Seurb), com caminhões, maquinários, tratores, pá-carregadeira e retroescavadeiras. A Estrada do Morro Sorocotuba já foi liberada parcialmente.

Deslizamento de barreira no Morro do Sorocotuba em Guarujá

Addriana Cutino

A Defesa Civil de Guarujá prossegue com o monitoramento das áreas. O órgão recebeu um aviso meteorológico da Defesa Civil do Estado para acumulados de até 150 milímetros em três dias, o que acabou sendo ultrapassado. Com isso, as ações do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC) foram intensificadas desde a quinta-feira (16), especialmente nas áreas de risco, além da publicidade dos fatos à população.

O órgão esclareceu as medidas para a segurança e acolhimento da população devem ser anunciados no decorrer do dia.

Imagens deste domingo (19) do Jardim Acapulco em Guarujá que ficou ilhado após chuva

Addriana Cutino

São Vicente

A Prefeitura de São Vicente, por meio da Defesa Civil, informou que, no período das últimas 72h, o acumulado de chuva é de 173.2 mm e o município está em estado de atenção. Até o momento não houve acionamento do órgão ou da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) para ocorrências de relevância.

A Semob esclareceu que há pontos de alagamento nas seguintes vias: Avenida Penedo, Avenida Augusto Severo, Avenida Manoel de Abreu, Avenida Castelo Branco, Rua Frei Gaspar próximo ao Tancredo Neves: transitáveis somente para veículos de grande porte.

Bertioga

Temporal faz asfalto ceder na rodovia Mogi-Bertioga

De acordo com a Defesa Civil de Bertioga foram registrados 650 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. Há diversos pontos de alagamento na Cidade. Ainda de acordo com a administração municipal, não há desabrigados ou desalojados.

O órgão esclarece que em caso de ocorrência, os moradores devem ligar para o 199.

Itanhaém

A Coordenadoria da Defesa Civil informou, que o volume pluviométrico nas últimas 24h foi de 84mm, enquanto nas últimas 72h chegou a 110mm. Foi registrada, ainda, a queda de uma árvore.

Além disso, a prefeitura disse que parte da programação do carnaval foi cancelada. A Secretaria de Turismo deverá aguardar até as15h deste domingo (19) para decidir pelo cancelamento ou não das atividades.

Praia Grande

A Prefeitura de Praia Grande informa, por meio da Defesa Civil, que não registrou ocorrências relacionadas às chuvas entre a tarde de sábado (18) e na manhã de domingo (19). O índice pluviométrico registrado nas últimas 24h foi de 120 milímetros. Nas últimas 72 horas foi de 163 milímetros.

A Defesa Civil acompanha a incidência das chuvas e os boletins emitidos pela Defesa Civil Estadual e pede que a população entre em contato, caso note algum problema neste sentido, através dos telefones 199 e 153.

Cubatão

Devido às fortes chuvas que atingem a Cidade neste final de semana, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), disse que o acumulado de chuvas das últimas 24 horas é de 55mm. Houve pontos de alagamento na Vila Noel, mas não atingiram as residências. O município continua em estado de observação.

Ainda de acordo com a administração, a programação do Carnaval deste domingo (19) foi cancelada, com exceção da matinê do “Unidos do Costão” e do bloco no Vale Verde, “Cutucando o Vale”.

Os desfiles de blocos de segunda e terça-feira (20 e 21) estão mantidos e eventuais alterações serão informadas pela Secretaria de Cultura.

Mongaguá

Segundo a administração municipal, a Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência. Foram registrados 132.8 mm nas últimas 72 horas.

Sem resposta

O g1 entrou em contato com a prefeitura de Peruíbe, mas até a última atualização dessa reportagem não obteve retorno.

valipomponi