Temporal deixa rastro de árvores caídas em várias quadras e praças de Palmas; FOTOS

Só na Praça do Bosque foram contabilizadas pelo menos dez árvores caídas durante a forte chuva. Duas caíram em cima de carros; não há registro de feridos. Pelo menos dez árvores foram derrubada por temporal em praça de Palmas

Tamyra Pinheiro/TV Anhanguera

O temporal registrado na noite desta terça-feira (21) em Palmas deixou um rastro de árvores caídas pela cidade. Pelo menos duas caíram em cima de carros nas quadras 212 Sul e 401 Sul.

Só na região da Praça do Bosque a reportagem da TV Anhanguera contabilizou que ao menos 10 árvores foram derrubadas pelos fortes ventos. Não há registro de feridos.

Nas imagens feitas pela reportagem é possível ver que as árvores tombaram e ficaram com as raízes expostas. Estações meteorológicas em Palmas registraram entre 30 e 40 milímetros em pontos da capital. Vários pontos de alagamento foram registrados na Avenida Teotônio segurado.

Na manhã desta quarta-feira (22) os militares informaram que foram chamados para sete ocorrências de retiradas de árvores, sendo cinco em Palmas e duas em Paraíso do Tocantins.

Além da Praça do Bosque, em Palmas também houve queda de árvores na pista de caminhada do Parque Cesamar, em trechos da Teotônio Segurado nas quadras 501 Sul, 402 Sul e na 401 Sul. Outra queda aconteceu na 212 Sul.

Na região de Paraíso do Tocantins as quedas de árvores aconteceram em trechos da BR-153.

Temporal deixa rastro de árvores caídas em Palmas

De acordo com a Defesa Civil de Palmas, não houve registro de vítimas ou ocorrências mais graves durante os temporais. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) trabalha no recolhimento das galhadas e árvores caídas.

Nesta quarta-feira também voltou a chover forte e novos pontos de alagamentos foram registrados na cidade.

Prepara que vem mais chuva

A previsão de chuvas para o estado começou ainda no fim de semana e continua nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há dois alertas de chuvas intensas valendo para estado pelo menos até quarta-feira (22).

O primeiro tem nível laranja e representa perigo para as regiões central, sul e oeste do estado, pois são esperados ventos fortes e até 100 milímetros de chuva por dia.

O segundo alerta, menos grave, tem nível amarelo e vale para todo o restante do estado. Neste caso são esperados ventos intensos e até 50 milímetros de chuva.

Em ambos há risco de corte de energia, queda de árvores e alagamentos.

Vittorio Rienzo