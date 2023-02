Temporal deixa veículos ilhados e derruba muro sobre carro em Jaboticabal, SP; VÍDEO

Chuva forte atingiu município na tarde desta quinta-feira (2). Córrego perto da Avenida Carlos Berchieri transbordou. Ninguém ficou ferido, diz prefeitura. Chuva alaga ruas e avenidas de Jaboticabal, SP

O temporal que atingiu Jaboticabal (SP) na tarde desta quinta-feira (2) deixou veículos ilhados em diferentes regiões da cidade. Apesar dos estragos, não há registros de vítimas, informou a Prefeitura.

O córrego que fica perto da Avenida Carlos Berchieri, por exemplo, transbordou. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um carro quase completamente tomado pela água no trecho, uma das principais vias de entrada do município. (veja acima)

Já no bairro Santa Luzia, o muro de um imóvel caiu sobre um carro. No cruzamento entre as avenidas Pinto e João Pinto Ferreira, a força da água abriu uma cratera na calçada.

O local foi interditado por equipes da Defesa Civil. Ao g1, a administração municipal disse que está contabilizando os prejuízos.

Perigo

A região de Ribeirão Preto (SP), incluindo Jaboticabal, está sob alerta da Defesa Civil até sexta-feira (3), com acumulado de chuva que pode chegar a 100 milímetros.

De acordo como Climatempo, a chuva deve continuar na sexta em Jaboticabal. A chuva prevista para esse dia é de 15 mm, segundo o instituto.

