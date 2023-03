Temporal derruba árvore sobre carro e causa alagamentos em Americana

Chuva provocou estragos na tarde desta quarta-feira (29), diz prefeitura. Chuva derruba árvore e causa alagamentos em Americana; veja imagens

O temporal da tarde desta quarta-feira (29), em Americana (SP), derrubou uma árvore sobre um carro e provocou alagamentos, segundo a prefeitura. Não há informações de feridos.

O automóvel foi atingido no cruzamento entre as ruas Croácia e Noruega, no Jardim Paulistano.

Já as vias que ficaram embaixo d’água durante a chuva foram a Avenida do Compositor, no bairro Cariobinha, e a Avenida da Saúde, ao lado da rodoviária.

Carro atingido por árvore durante temporal em Americana

Reprodução/EPTV

