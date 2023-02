Temporal derruba árvores, danifica estádio e deixa 23 mil clientes sem luz em Santa Cruz do Sul

Devido aos estragos causados pelo temporal desta tarde, equipes da prefeitura estão realizando atendimentos em vários pontos da cidade. A Defesa Civil disponibiliza lonas para cidadãos. Outdoor em frente a um shopping caiu sobre carros durante a chuva

O temporal que atingiu Santa Cruz do Sul, a 121 km de Porto Alegre, na tarde deste sábado (25) causou estragos na cidade. Dezenas de árvores ficaram caídas pela cidade, bairros inteiros ficaram sem energia elétrica e estruturas foram danificadas. Ainda não há informações sobre feridos.

De acordo com a Defesa Civil, as áreas mais atingidas são a região central e os bairros Várzea, Cohab, Germânia e Renascença. A instituição disponibilizou lonas para quem necessitar. A retirada pode ser feita na Rua Coronel Oscar Jost, 333, próximo ao Acesso Grasel. O acesso é pelo corredor lateral do prédio.

Estragos

Em um shopping, um outdoor caiu sobre seis carros que estavam estacionados. Já em um posto de combustíveis no centro da cidade, uma estrutura metálica desabou. No estádio do Futebol Clube Santa Cruz, a área que cobre uma das arquibancadas ficou destelhada. Veja foto abaixo.

De acordo com a Rio Grande Energia (RGE), que fornece energia elétrica à cidade, houve danos na rede de energia elétrica, principalmente por galhos e objetos arremessados sobre fios e outros equipamentos. Há cerca de 23 mil clientes sem energia elétrica.

A RGE alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos ou quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.

Parte da estrutura que cobre arquibancada do Futebol Clube Santa Cruz também foi danificada com a chuva

