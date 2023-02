Temporal derruba árvores e provoca alagamentos em Campinas; veja imagens

Chuva da tarde desta sexta-feira (10) voltou a provocar estragos e pelo menos um veículo foi danificado na cidade; confira lista de bairros onde árvores caíram. Não há informações de feridos. Marginal do Piçarrão, em Campinas, tem trecho alagado durante temporal

André Berenguel/CBN Campinas

O temporal da tarde desta sexta-feira (10) voltou a provocar quedas de árvores e alagamentos em Campinas (SP). Não há informações de feridos, nem sobre desabrigados ou desalojados.

Quedas de árvores

Doze quedas de árvores foram registradas pela Defesa Civil. Os incidentes foram nestes locais:

Rua Santa Cruz das Palmeiras, no Jardim Nova Europa;

Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, na Vila Paraíso;

Rua Joaquim Rafael da Rocha Sobrinho, na Vila Georgina;

Rua da Abolição, no Swift;

Rua Afonso Pena, na Vila Nova Săo José;

Rua Manoel Thomáz, Jardim Regina;

Rua José Maria Fortunato, Jardim Tupi;

Rua Mário Augusto Muniz de Aragăo, Jardim dos Oliveiras;

Rua Săo Joaquim da Barra, Jardim Nova Europa;

Rua Cacique Caiubi, na Vila Ipê;

Avenida Mirassol, na Vila Paraíso;

Estacionamento da autarquia Setec.

“A Secretaria de Serviços Públicos já está acionada para a remoção das árvores, com prioridade para a desobstrução de vias”, diz nota divulgada pela assessoria. Sobre o caso específico da Setec, a administração municipal informou que nenhum veículo foi atingido.

Árvore caída perto do Cemitério da Saudade, em Campinas

Heitor Moreira/EPTV

Veículo atingido

O jornalista Dario Carvalho Jr teve a parte frontal do carro atingida por uma árvore na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, quando voltava do trabalho para casa.

“Já tinha uma árvore caída, na sequência eu vi [outra] árvore vindo para cima de mim, rachou, foi caindo […] Felizmente foi só a lataria”, explicou.

Motorista tem carro atingido por árvore que caiu na Avenida Francisco de Paula Souza, em Campinas

Dario Carvalho Jr

Árvore caída na Avenida Francisco de Paula Souza, em Campinas

Dario Carvalho Jr

Alagamentos em vias e imóveis

A prefeitura informou que houve alagamento de um imóvel na Rua Ana Quitéria da Conceição, no Jardim Rosália 4. Além disso, à EPTV, o Shopping Prado Boulevard confirmou que o mall não chegou a ser invadido pela água, mas o boulevard sim. Contudo, não há reflexos e a situação já foi normalizada.

O g1 recebeu imagens que mostram também alagamento na marginal do Piçarrão e carros parados.

“A Defesa Civil informa que o maior volume de chuvas no município na tarde desta sexta ocorreu no Jardim das Bandeiras, que registrou 6,4 mm de chuva em 40 minutos”, diz nota da prefeitura.

De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp (Cepagri), os ventos chegaram a 16,6 km/h no distrito de Barão Geraldo, e a 12 km/h na região do Aeroporto de Viracopos.

Rua do bairro Beira Rio, em Campinas, ficou alagada

Júlio Henrique Luccas

Enxurrada no Shopping Prado Boulevard, em Campinas

Carla Maria Batista de Freitas

Vittorio Rienzo