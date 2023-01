Temporal destrói ginásio em Harmonia; municípios do RS relatam impactos

Bombeiros e Defesa Civil atuam para auxiliar moradores afetados. Em Santa Cruz do Sul, criança de nove anos ficou ferida após a casa ser atingida pelo vento. Área atendida pela CEEE tem 86 mil locais sem energia elétrica. Ginásio de escola doi destruído em Harmonia

Prefeitura de Harminia/Divulgação

Um temporal destruiu um ginásio de uma escola em Harmonia, município de 5 mil habitantes no Vale do Caí, a 75 km de Porto Alegre. A chuva atingiu o município por volta das 14h30 deste sábado (28).

Segundo a prefeitura da cidade, além do ginásio da Escola Estadual Jacob Hoff, casas foram destelhadas e árvores e postes foram derrubados. Bombeiros voluntários e equipes do município auxiliam moradores nos primeiros reparos necessários.

“O cenário é terrível. O vento forte e a chuva deixaram estragos incalculáveis na comunidade”, diz o prefeito Ernani Forneck.

Quatro geradores foram instalados para manter o abastecimento de água na cidade. Lonas estão sendo distribuídas a famílias afetadas.

Impactos no estado

A CEEE Equatorial afirma que 86 mil locais ficaram sem energia elétrica no estado, principalmente nas regiões Sul, Centro Sul e Metropolitana. Até a atualização mais recente desta reportagem, Porto Alegre somava 35 mil clientes sem luz, seguido dos municípios de Eldorado do Sul (7 mil), Viamão (5 mil) e São Jerônimo (5 mil).

Na Capital, a Defesa Civil Municipal registrou 25 ocorrências, a maioria devido ao destelhamento de casas. Lonas são distribuídas aos moradores de residências afetadas.

O temporal com vento forte também causou estragos em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a 153 km de Porto Alegre. Nos bairros Rauber, Esmeralda, Ohland, São João e Santo Inácio houve destelhamento de casas. Cerca de 10 residências foram atingidas pelas rajadas de vento, conforme a Defesa Civil.

Autoridades do município afirmam que uma criança de nove anos sofreu lesões no momento em que sua casa foi atingida. Ela foi atendida no hospital e passa bem. A família foi acolhida na casa de parentes.

A Defesa Civil distribuiu lonas a famílias que tiveram as casas atingidas. Houve queda de árvores, e cabos de energia foram rompidos.

Casa destruída em Santa Cruz do Sul após temporal

Defesa Civil/Divulgação

