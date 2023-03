temporal-em-monte-mor-derruba-container-de-incorporadora-sobre-carro-e-dois-ficam-feridos;-fotos

Cinco pessoas estavam na estrutura durante plantões de vendas e duas delas tiveram lesões leves e foram atendidas pelo Samu, diz empresa. Chuva também causou alagamentos de vias. Container atinge carro em mercado de Monte Mor

O temporal da tarde desta sexta-feira (10) em Monte Mor (SP) derrubou o container de uma incorporadora de imóveis sobre um veículo que estava estacionado próximo ao local, dentro de um supermercado. Duas das cinco pessoas que estavam na estrutura durante um plantão de vendas tiveram lesões leves e foram atendidas pelo Samu, enquanto o automóvel estava vazio.

O caso ocorreu no bairro Terra Preta. Em nota, a incorporadora Longitude destacou que uma equipe da empresa e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar apoio e avaliar os danos.

“A incorporadora isolou a área temporariamente para manutenção”, diz o texto.

Reflexos da chuva

Segundo a Defesa Civil, a cidade registrou volume de 46 mm de chuva durante o temporal. Além disso, o órgão de defesa destacou que houve alagamentos na região central, principalmente no cruzamento entre as avenidas Ayrton Senna da Silva e Jânio Quadros.

