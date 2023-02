Temporal faz turistas trocarem praias por quartos de hotéis no litoral de SP: ‘estragou o carnaval’

Desde sábado à tarde as cidades da Baixada Santista são castigadas por um temporal, que só diminui de intensidade na tarde de domingo, embora a chuva seja persistente. José Carlos, Bete, Edevanir e Cleusa desceram do apartamento para tentar ir à praia, mas não conseguiram por causa da chuva e ventania

Brenda Bento/g1

A expectativa de aproveitar a folia no litoral de São Paulo na praia foi bem diferente da realidade de ficar no apartamento ou quarto de hotel para se proteger do temporal que atingiu a Baixada Santista. O g1 conversou com turistas que disseram que o tempo estragou a festa.

“Não foi muito bom não, não deu para aproveitar. Estragou o carnaval”, disse a consultora de revenda Cleusa Aparecida Correira, de 57 anos. Moradora de Catanduva no Interior de São Paulo, ela esteve em Santos com a família para visitar a irmã e aproveitar a festa.

Cleusa chegou na sexta-feira (18) e deve ficar na cidade até a noite desta segunda-feira (20). “A chuva não colaborou, então estou ficando em casa mesmo, no apartamento”.

A família até desceu para tentar ir à praia, mas não conseguiu por causa da chuva forte e rajadas de vento. “Não deu certo de novo. [Espero] que pare um pouco [nesta segunda] para a gente aproveitar”.

Chuva e ventania decepcionaram os turistas durante o feriado de carnaval, no bairro do Gonzaga, em Santos, no litoral de São Paulo

Brenda Bento/g1

Dentro do apartamento

A assistente social Gabriela Vieira da Costa, de 28 anos, chegou em Santos no último dia 11 para realizar a prova de um concurso público em Guarujá, cidade vizinha. “No domingo (12) de manhã fui fazer a prova e à tarde consegui curtir um pouco o sol, dei uma caminhada na orla”.

Ao ver que o tempo estava agradável, Gabriela resolveu ficar até o carnaval. “Os primeiros dias estavam com sol, estava bem gostoso. Teve um dia que choveu à tarde, depois deu uma chuva forte, mas ainda tinha aquela expectativa de que fizesse aquele sol para ir para a praia, curtir um bloquinho ou fazer alguma coisa diferente”.

Ela, que é de Itapetininga, no interior de São Paulo, precisou encontrar outras formas de aproveitar a viagem mesmo com a chuva. “Infelizmente estou ficando dentro do apartamento nessa chuva, vendo os stories dos meus amigos do interior [festejando] nas cidades lá da região. Lá, [o carnaval] é tradicional e foi por isso que decidi [ficar aqui], tinha essa vontade de passar o carnaval aqui”.

“Estou ficando dentro do apartamento, tomando uma cerveja e fazendo minhas comidinhas, é o que resta”, finalizou.

Gabriela Vieira da Costa, 28 anos, conseguiu aproveitar o sol ao longo da semana, mas lamenta a chuva durante o carnaval em Santos, SP

Arquivo Pessoal

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vito Califano