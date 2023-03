temporal-interdita-casa-e-alaga-escola-em-volta-redonda

Aulas foram suspensas na unidade escolar. Segundo a Defesa Civil, volume de chuva registrado foi de 58,2 milímetros nas últimas 24h. Forte chuva causa transtornos em Volta Redonda

Divulgação/Prefeitura de Volta Redonda

Um temporal atingiu Volta Redonda (RJ) na noite de terça-feira (28) e causou transtornos no município.

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado foi de 58,2 milímetros nas últimas 24h e o Rio Paraíba do Sul está 2,15 metros acima do nível normal.

Diversos bairros foram alagados. A água escoou poucas horas depois do temporal, mas deixou muita sujeira.

No bairro Retiro, a Escola Municipal Pará foi invadida pela água. As aulas foram suspensas e a previsão de retorno é para segunda-feira (6).

Uma equipe da prefeitura realizou a limpeza da unidade escolar na manhã desta quarta-feira (1º). O local vai passar por uma inspeção para avaliar a necessidade de reparos.

Ainda de acordo com o órgão, uma casa foi interditada na mesma localidade. A família foi acolhida na casa de parentes.

Na manhã desta quarta-feira (1º), cerca de 50 funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura atuaram na limpeza dos bairros mais afetados para remover barro e lama.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3339-2064.

Forte chuva interdita casa e alaga escola em Volta Redonda

Divulgação/Prefeitura de Volta Redonda

