Temporal provoca alagamentos em cidades do Alto Tietê

O temporal da tarde de sábado (11), provocou alagamentos em várias cidades do Alto Tietê. Em Mogi das Cruzes no distrito de Jundiapeba, em uma hora, choveu 23 milímetros segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A chuva foi rápida, porém volumosa.

Ruas ficaram alagadas com chuva

Reprodução/ TV Diário

Os moradores reclamam da falta de bueiros no bairro pra escoar a água da chuva. E afirmam que as pessoas tiveram que limpar para ajudar na drenagem.

Uma câmera registrou a movimentação das nuvens nesta região da cidade. Em pouco tempo o céu fechou e a tempestade passou.

Em uma hora, o Cemaden chegou a registrar 23 milímetros de chuva no bairro. No acumulado das últimas seis horas já são 67,6 milímetros.

Também foram registrados alagamentos em ruas do Jardim Santos Dumont 3. A água invadiu o quintal de algumas casas.

Moradores enfrentaram rua alagada neste sábado

Reprodução/ TV Diário

Em Suzano, no bairro do Sesc deu para observar a movimentação das nuvens. Na cidade a chuva mais volumosa foi na região do Jardim Amazonas em seis horas foram 30,6 milímetros.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que a chuva causou pontos de alagamento em alguns pontos da cidade, principalmente nos distritos de Brás Cubas e Jundiapeba. De acordo com a Prefeitura, assim que a chuva parou, a água escoou pelos sistemas de drenagem. No Jardim Aeroporto 3 um poste elétrico caiu. A EDP foi acionada e o Corpo de Bombeiros para dar apoio. A Defesa Civil continua monitorando a cidade. Mogi das Cruzes está em situação de emergência por causa das chuvas do início do mês.

