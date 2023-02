temporal-provoca-enxurrada-em-angra-dos-reis

Segundo a Defesa Civil, volume de chuva acumulado foi de 102 milímetros em 24 horas. Bairro mais afetado foi o Encruzo da Enseada. Enxurrada de lama atinge o município de Angra dos Reis

Um temporal atingiu Angra dos Reis (RJ) na terça-feira (7) e causou transtornos no município. O volume de chuva acumulado foi de 102 milímetros em 24 horas

Segundo a Defesa Civil, houve registros de uma enxurrada que provocou muita lama e desceu pelas ruas do bairro Encruzo da Enseada. O lamaçal interditou a pista na altura da Estrada Vereador Benedito Adelino.

Ainda de acordo com o órgão, algumas residências foram invadidas pelo alagamento. A água escoou poucas horas depois do temporal, mas deixou muita sujeira. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado.

Uma equipe de engenharia da Defesa Civil e integrantes da Secretaria de Obras fizeram uma vistoria no local na manhã desta quarta-feira (8) para fazer a desobstrução total da pista e vão acompanhar a situação em outras localidades do município.

A Defesa Civil informou ainda que a saturação do solo está alta e há previsão de chuva para as próximas horas, o que pode ocasionar deslizamentos e quedas de árvores na Estrada do Contorno, BR-101 e RJ-155.

A recomendação é que os moradores se inscrevam no sistema de alerta do município, que fornece informações atualizadas por meio de SMS, gratuitamente.

Para se cadastrar, basta enviar um SMS com o número do CEP (sem o símbolo do traço) para o número 40199. Uma mensagem será enviada para informar que o cadastro foi realizado com sucesso.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3377-7991.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata