Temporal provoca estragos em Teodoro Sampaio e prejudica famílias de moradores

Na Rua das Valetas, no distrito de Planalto do Sul, a chuva arrancou parte do asfalto. Segundo a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, até o momento, não houve registro de vítimas. Temporal provoca estragos em Teodoro Sampaio (SP)

Paula Sieplin/TV Fronteira

O temporal que atingiu Teodoro Sampaio (SP) na tarde deste domingo (22) provocou estragos em diversos pontos e prejudicou famílias de moradores da cidade e dos arredores.

Devido à força da água, uma ponte que fica entre Teodoro Sampaio e o distrito de Planalto do Sul acabou cedendo, prejudicando a passagem para o Assentamento Água Sumida. O local ficou impossibilitado ao trânsito na manhã desta segunda-feira (23).

Morador do distrito há mais de seis anos, Isaías relatou que nunca viu nada parecido. Na Rua das Valetas, a força da chuva arrancou parte do asfalto. Apesar do susto, ele não ficou ferido.

“Quando eu vi a chuva vindo, eu achei que ia parar, né. Esses dias atrás choveu um pouco, só. Aí fiquei fazendo minhas coisas dentro de casa e começou a chover mais grosso. E aquilo foi rendendo, foi rendendo. Quando eu vi que o negócio ‘tava ali’, quando ouvi o barulho da água e levantei, já estava tomada [rua] e a chuva, pesada”, disse à TV Fronteira.

A chuva ainda causou alagamentos em diversas áreas de Teodoro Sampaio. A água invadiu casas, ocupou cômodos e danificou móveis de moradores. Houve queda de um muro da Escola Pedro Caminoto, além de estragos em prédios públicos, segundo a prefeitura.

Temporal provoca estragos em Teodoro Sampaio (SP)

Defesa Civil

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil informou que está realizando uma força-tarefa junto com outras secretarias municipais para fazer levantamentos de possíveis danos. Em nota à TV Fronteira, ressaltou que, apesar dos estragos, não houve registro de vítimas.

Segundo o órgão, o maior dano foi na estrada que liga o Assentamento Água Sumida ao distrito de Planalto do Sul, onde ocorreu o rompimento da tubulação do Córrego dos Macacos, além de danos em pavimentações.

O secretário distrital, Valdeci José dos Santos, ainda informou à TV Fronteira que “as equipes estão realizando interdições e colocando placas para sinalizar e evitar acidentes”.

Em razão do rompimento da ponte, a Defesa Civil orienta que os motoristas utilizem a rota alternativa da Estrada dos Duzentos.

O órgão também ressaltou à população que, se estiver chovendo forte ou trovejando, é importante manter-se dentro de casa e procurar um local seguro, sem riscos de desabamento ou de ser atingido por raios elétricos.

Orienta, ainda, para que os moradores fiquem longe de árvores e janelas. Se já estiverem fora de casa, o ideal é buscar por locais cobertos que possam protegê-los durante a tempestade.

Temporal provoca estragos em Teodoro Sampaio (SP)

Paula Sieplin/TV Fronteira

Prefeitura de Teodoro Sampaio

Em nota à TV Fronteira, a Prefeitura de Teodoro Sampaio informou que, logo após as fortes chuvas que assolaram o município na tarde deste domingo (22), tem enviado “todos os esforços no sentido da apuração de todos os danos causados pelas chuvas”.

“A zona rural do município foi bastante afetada, com destaque para a queda de um aterro no Assentamento Água Sumida.

A zona urbana da sede do município e o Distrito de Planalto do Sul também foram bastante afetados. Inclusive houve a queda de um muro da Escola Pedro Caminoto. Vários outros prédios públicos também foram avariados, assim como residências.

Vários trechos dos mais de 800 km de estradas rurais do município ficaram intransitáveis”, ressaltou.

Ainda de acordo com o Poder Executivo, “a apuração dos danos prossegue e um levantamento fotográfico está sendo produzido, mas as equipes da municipalidade já trabalham na reparação dos danos”.

Após a conclusão da apuração dos anos, a prefeitura poderá tomar outras providências, que ainda serão divulgadas, conforme informou em nota.

Temporal provoca estragos em Teodoro Sampaio (SP)

Paula Sieplin/TV Fronteira

Temporal provoca estragos em Teodoro Sampaio (SP)

Paula Sieplin/TV Fronteira

Temporal provoca estragos em Teodoro Sampaio (SP)

Paula Sieplin/TV Fronteira

Temporal provoca estragos em Teodoro Sampaio (SP)

Paula Sieplin/TV Fronteira

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi