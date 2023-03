temporal-volta-a-causar-transtornos-barra-mansa

Foram registrados pontos de alagamento, deslizamentos de terra e quedas de árvores. Volume de chuva chegou a 30 milímetros em 20 minutos. Deslizamento de terra na Rua A, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa

Um temporal que atingiu Barra Mansa (RJ) na noite de domingo (5) voltou a causar transtornos na cidade. Foram registrados pontos de alagamento, deslizamentos de terra e quedas de árvores.

Segundo a Defesa Civil, em 20 minutos, o volume de chuva chegou a 30 milímetros. O temporal veio acompanhado de fortes ventos.

Os bairros mais afetados foram Siderlândia, Abelhas 2, Colônia Santo Antônio, Vila Independência, Centro e Ano Bom.

Somente na manhã desta segunda-feira (6), a Defesa Civil informou que foi acionada para mais de 25 ocorrências. Agentes do órgão, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, estão nas ruas desde o fim da noite de domingo.

Entre as ocorrências registradas está um deslizamento de terra que interditou a Rua A, no bairro Siderlândia. No local, um imóvel vai precisar se interditado por estar em uma área de risco (veja imagem acima).

“Devido à avaliação no local, esse imóvel será interditado pela Defesa Civil e os moradores dessa casa serão encaminhados ou para casas de familiares ou abrigos públicos. Já está sendo mobilizado todo nosso itinerário para fazer a remoção desse material [terra] e desobstrução dessa via para liberar o tráfico na localidade”, explicou o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos.

A estrada que liga o bairro Colônia Santo Antônio ao distrito de Rialto chegou a ficar totalmente bloqueada após quedas de árvores, mas foi liberada em meia pista na manhã desta segunda-feira.

Outras importantes vias da cidade, como a Avenida Albo Chiesse, no Centro, e a Via Sérgio Braga, que liga a cidade a Volta Redonda, ficaram alagadas.

De acordo com a Defesa Civil, não havia informações sobre feridos. Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com o órgão pelo número 199.

