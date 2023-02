temporal-volta-a-causar-transtornos-no-sul-do-rio

Barra Mansa, Porto Real, Piraí, Quatis e Volta Redonda registraram pontos de alagamento. Em Resende, a Serra do Eme foi interditada por queda de barreira. Não há registros de desabrigados ou desalojados. Rio Paraíba do Sul transborda em Barra Mansa

Divulgação/Defesa Civil

O temporal que atingiu o Sul do Rio na noite de terça-feira (21) voltou a causar transtornos em pelo menos seis cidades: Barra Mansa, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende e Volta Redonda.

Porto Real

Segundo a Defesa Civil, em Porto Real, choveu 81 milímetros em 4h. Ruas e casas foram alagadas no Centro e nos bairros Freita Soares, São José e Bairro de Fátima. Não há desabrigados ou desalojados.

Também foram registradas seis quedas de árvores, sendo três na Rua 34, no bairro Jardim das Acácias. A via chegou a ficar interditada, mas foi já desobstruída.

Chuva causou estragos em Barra Mansa, Quatis e Porto Real na segunda

As outras três quedas de árvores foram nos bairros Freita Soares e São José. Não houve interdições.

Barra Mansa

Em Barra Mansa, a Defesa Civil informou que foram registrados 43 milímetros de chuva em 1h30.

O Rio Paraíba do Sul transbordou e alagou ruas e casas dos bairros Vila Nova, Vista Alegre, Vila Maria, Centro, Ano Bom e no distrito de Floriano.

Diante da situação do Paraíba do Sul, outros rios acabaram represando água, como é o caso do Rio Bananal, que também transbordou.

Rio Paraíba do Sul transborda em Barra Mansa

Divulgação/Defesa Civil

De acordo com a Defesa Civil, os transbordamentos têm relação com a forte chuva que atingiu a cidade, como também com o aumento da vazão da Usina de Furnas.

No boletim divulgado pelo órgão às 10h, o nível do Rio Paraíba do Sul estava em 4,42 m, mas indicava redução.

Já o Rio Barra Mansa estava com 1,36 m (cota de transbordo é a partir de 2,10 m) e o Rio Bananal com 2,22 m (cota de transbordo é de 4,50 m).

A Defesa Civil informou ainda que está realizando, na manhã desta quarta-feira (22), vistorias nos imóveis afetados pela chuva. Até último boletim divulgado pelo órgão, às 8h, não havia informações sobre desabrigados ou desalojados.

Ainda em Barra Mansa, quedas de barreiras e de árvores interditaram diversas estradas da cidade. Na manhã desta quarta, agentes da Defesa Civil trabalham para liberar a estrada que liga Floriano a Rialto e a estrada da Fazenda do Salto.

Quatis

Em Quatis, um rio transbordou e inundou a RJ-159, que liga o distrito de Falcão ao distrito de Floriano, em Barra Mansa. A estrada foi tomada pela enxurrada. Ônibus e carros ficaram “presos” no local até a água abaixar (veja vídeo abaixo).

Passageiros de ônibus registram enxurrada em Quatis

De acordo com a Defesa Civil, em 2h, choveu 76 milímetros. O distrito de Falcão e o bairro Pilotos foram os mais afetados.

Ruas e casas ficaram alagadas. Não há desabrigados ou desalojados, segundo a Defesa Civil.

A estrada que liga Quatis ao distrito de Fumaça, em Resende, foi interditada após queda de barreiras. Equipes da Defesa Civil e das secretarias de Desenvolvimento Rural e de Infraestrutura atuam para desobstruir a via.

Piraí

Em Piraí, a RJ-145, em frente ao Centro de Eventos da cidade, ficou alagada. Moradores enviaram ao WhatsApp da TV Rio Sul registros de alagamentos no bairro Vila das Palmeiras (veja abaixo).

A Defesa Civil informou que não foi registrada nenhuma ocorrência considerada como “de emergência”.

Chuva alaga rua em Piraí

Resende

Em Resende, a prefeitura informou que uma barreira caiu e interditou o km 49 da Serra do Eme (RJ-161). O trecho foi liberado na manhã desta quarta-feira (22).

Serra do Eme, em Resende, é liberada após queda de barreira

Divulgação/Defesa Civil

Volta Redonda

Em Volta Redonda, a Defesa Civil informou que o volume de chuva foi de 55,6 milímetros em aproximadamente 6h.

Os bairros Dom Bosco, Santa Rita do Zarur, São Luís, São Sebastião, Retiro, Santa Rita de Cássia, Aero Clube e Barreira Cravo registraram pontos de alagamento.

Defesa Civil atua na limpeza de rua do bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda

Divulgação/PMVR

Segundo a prefeitura, ruas dos bairros Barreira Cravo e Aero Clube precisaram ser fechadas.

Agentes da secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil atuam nos locais atingidos nesta quarta-feira (22).

A prefeitura informou ainda que o Rio Paraíba do Sul chegou a atingir 4m acima do nível normal, mas que “já há uma tendência de queda”.

Barra do Piraí

Em Barra do Piraí, a prefeitura informou que o Rio Paraíba do Sul transbordou em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região, principalmente em Barra Mansa e Volta Redonda.

A Ponte Irmãos Di Biase, no Centro, precisou ser interditada durante a madrugada desta quarta-feira (22).

A Defesa Civil informou que está percorrendo os bairros ribeirinhos e emitindo alertas e orientações aos moradores.

Região em monitoramento

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) informou que está monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, além de enviar alerta às cidades.

No Sul do Rio, o Cemaden considera como alto o risco geológico para deslizamento de terra em Porto Real. Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Quatis e Porto Real são cidades que estão em atenção para riscos de alagamentos e inundações.

