Temptation Island 2021, chi è Alessio: età, città, laurea, lavoro e qual è la sua più grande passione

Alessio è uno dei 13 tentatori di Temptation Island 2021, ma chi è esattamente? Dalla sua età alla laurea: cosa sappiamo su di lui.

Temptation Island 2021, chi è Alessio? Fonte Foto: Instagram

Aspettavate con ansia questo momento, vero? Ebbene: è finalmente arrivato! Esattamente tra tre giorni ed, in particolare, Mercoledì 30 Giugno, il buon Filippo Bisciglia sarà al timone dell’ottava edizione di Tempation Island 2021. Per un nuovo anno consecutivo, quindi, l’ex concorrente del Grande Fratello sarà la colonna portante del docu-reality delle coppie. E, dati i presupposti, siamo certi che avrà parecchio da fare quest’anno. Perché? La risposta è semplicissima: le sei coppie in gioco hanno tutti dei validi motivi per mettere alla prova i loro sentimenti. Vogliamo parlare dei tentatori e tentatrici, poi? Beh, non c’è che dire: sono tutti stupendi. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle!

In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più sul giovanissimo Alessio. Insieme a Marco ed Angelo, anche lui figura nel parterre dei single. Volete conoscerlo meglio? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Chi è Alessio di Temptation Island 2021: età, lavoro e da dove viene

Tra il parterre maschile dei tredici tentatori di Temptation Island 2021, quest’anno ci sarà anche lui. Stiamo parlando proprio del giovanissimo Alessio. Partita per la Sardegna alla volta dell’Is Morus Relais per tentare le sei ragazze fidanzate, il giovanissimo single ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio protagonista di questa edizione del docu-reality delle coppie. Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Quello che, però, siamo riusciti a carpire sul suo conto, ci da la conferma di quanto detto precedentemente.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Alessio abbia ben 37 anni. E che viva a Roma. È proprio nella capitale che il tentatore si è laureato in Giurisprudenza. E pratichi la professione di consulente legale civile. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge, sembrerebbe che Alessio abbia anche un locale sempre a Roma.

Ha una “particolare” passione: sapete quale?

Alessio, infine, avrà qualche passione oppure è un uomo dedito soltanto al suo lavoro? Ebbene: il tentatore ha una “particolare” passione. Che, da quanto si legge, è legata al paddle.

Fonte Foto: Instagram

Cosa “combinerà” Alessio all’interno del villaggio? Non ci resta che seguire le sue avventure!