Temptation Island 2021, chi è Angelo: età, lavoro, città natale e il suo sogno nel cassetto

Temptation Island 2021, chi è il giovanissimo tentatore di nome Angelo? Scopriamo l’età, il lavoro, la sua passione e il sogno nel cassetto.

Chi è Angelo, il tentatore di Temptation Island 2021? Fonte Foto: Instagram

Avete anche voi attivato il countdown? Noi decisamente si! A partire da Mercoledì 30 Giugno, e per circa sei puntate, andrà in onda l’ottava ed imperdibile edizione di Temptation Island. “Comandato” sempre da Filippo Bisciglia, il docu-reality di Canale 5 prevede la partecipazione di sei coppie, come al solito, e di ben 25 single. I dodici concorrenti, quindi, si destreggeranno tra addominali, sorrisi smaglianti, fisici scolpiti e chi più ne più ne metta. Cosa occorre sapere, però, sui tentatori e tentatrici? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo mostrato i loro nomi. Siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di loro?

Tra i 13 splendidi ragazzi che metteranno alla prova il sentimento delle sei ragazze nei confronti dei loro fidanzati, c’è anche lui: il giovanissimo e fascinosissimo Angelo. In attesa, però, di scoprire cosa combinerà nell’Is Morus Relais, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa, state tranquilli!

Temptation Island 2021, chi è il tentatore Angelo?

Carissimi lettori e lettrici di Sologossip, l’attesa è quasi giunta al termine! Tra esattamente quattro giorni, andrà in onda la prima puntata dell’ottava edizione di Temptation Island 2021. Non vedete l’ora, vera? Avete ragione: nemmeno noi! In attesa, però, di scoprire cosa accadrà, scopriamo qualche cosa in più su alcuni dei suoi protagonisti. Ed, in particolare, dei 25 single.

Angelo, come dicevamo precedentemente, è uno dei 13 tentatori di Temptation Island 2021. Cosa sappiamo, però, su di lui? Purtroppo, le notizie che abbiamo in merito sono davvero pochissimo. Pensate, ancora adesso, non abbiamo informazioni sul suo cognome o canale Instagram. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che il giovane Angelo abbia soltanto 26 anni. E che sia campano. In particolare, salernitano. Cosa sappiamo, però, del suo lavoro? Poco e niente, lo ripetiamo. Si legge, però, che sia un calciatore!

Passione e il suo sogno nel cassetto

Le “sorprese” su Angelo, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si legge sul web, sembrerebbe che il giovanissimo tentatore di Temptation Island 2021 adori i bambini. E che, come sogno nel cassetto, abbia o l’apertura di una scuola di calcio. O, addirittura, di un asilo nido. In entrambi, noi gli auguriamo il meglio!

Fonte Foto: Instagram

Per conoscere “da vicino” Angelo, non vi resta che seguire le avventure di Temptation Island 2021.