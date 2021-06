Temptation Island 2021, chi è il tentatore Luca Vetrone: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne? Era il 2019.

Temptation Island 2021, chi è il tentatore Luca Vetrone: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne? Era il 2019.

Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Temptation Island. La prima puntata della trasmissione targata Maria De Filippi andrà in onda mercoledì 30 giugno, come sempre su Canale 5. Nuove coppie si metteranno in gioco per testare i propri sentimenti. E, ovviamente, nuovi tentatori faranno di tutto per mettere ‘zizzania’. Tra i nuovi single di quest’anno c’è un volto non del tutto sconosciuto al pubblico di Canale 5.

Luca Vetrone è una vera e propria star su Tik Tok, dove è seguito da più di un milione di followers. Ma non è tutto! Il tentatore è già stato in tv, precisamente a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatore. Ricordate chi era la tronista all’epoca? Scopriamo di più sul nuovo tentatore.

Temptation Island 2021, Luca Vetrone è uno dei tentatori: è già stato a Uomini e Donne

Si chiama Luca Vetrone ed è uno dei nuovi tentatori di Temptation Island 2021. Super famoso su Tik Tok, Luca è originario di Benevento, ma cresce a Riccione. Classe 1995, è un personal trainer, laureato in Scienze Motorie. Per lui sta per iniziare un’avventura scoppiettante sull’isola delle tentazioni, dove cercherà di corteggiare qualche fidanzata. Ma non è la prima volta che lo vediamo in tv! Nel 2019, Luca scese le scale di Uomini e Donne per corteggiare Angela Nasti, la sorella della influencer Chiara. Nel 2017, inoltre, ha partecipato a Mister Italia, vincendo la fascia “Un bello per il cinema”.

Noi non vediamo l’ora di vederlo in azione a Temptation Island, e voi? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità della nuova edizione del docu reality condotto da Filippo Bisciglia. Luca riuscirà a far battere il cuore a qualcuno? Appuntamento a mercoledì sera su Canale 5!