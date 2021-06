Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Giulia Mastrantoni: ricordate chi ha frequentato a Uomini e Donne?

Era una dama del Trono Over di Uomini e Donne, ora la ritroveremo a Temptation Island 2021 nel ruolo di tentatrice: chi è Giulia Mastrantoni.

Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Giulia Mastrantoni: ricordate chi frequentò a Uomini e Donne? (Facebook)

Temptation Island sta per riaprire i battenti e questa edizione 2021 ha tutte le carte in regola per far sognare e divertire il pubblico. Molto interessanti le sei coppie ufficiali che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore trascorrendo 21 giorni in Sardegna, presso l’Is Morus Relais. Fin dalla loro presentazione sui canali social del programma condotto da Filippo Bisciglia, hanno mostrato subito aspetti e dinamiche di coppia che riserveranno sicuramente molti colpi di scena.

Ora che sono stati ufficializzati anche i nomi dei 26 single che avranno il compito di destabilizzare i fidanzati e le fidanzate, grande è la curiosità attorno a quello che potrebbe accadere. Tra le dodici tentatrici c’è anche Giulia Mastrantoni, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, conosciamola meglio!

Temptation Island 2021, la tentatrice Giulia Mastrantoni era a Uomini e Donne: l’avete riconosciuta?

Come molti tentatori di Temptation, anche Giulia Mastrantoni non è affatto un volto sconosciuto: la bella 33enne romana è laureata in Ingegneria Civile all’Università di Roma Tor Vergata e dopo aver lavorato nel 2017 come Business Analyst presso la Mercedes Benz, nel 2018 inizia a lavorare presso la Edilfar Rent, compagnia di noleggio degli autoveicoli.

Giulia, chiamata dagli amici ‘Giuly’, è una grande appassionata di sport, ama leggere e viaggiare come mostra il suo seguitissimo profilo Instagram. Dopo aver terminato gli studi di Ingegneria, ha deciso di diventare dermopigmentista. Durante la sua esperienza a Uomini e Donne, ha frequentato Michele Dentice e Riccardo Guarnieri, ma in entrambi l’ex dama non riuscì a trovare l’anima gemella.

Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Giulia Mastrantoni: ricordate chi frequentava a Uomini e Donne? (Witty Tv)

Chissà che proprio Temptation non sia per Giulia Mastrantoni l’occasione per trovare finalmente il vero amore. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!