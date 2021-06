Temptation Island 2021, chi è la tentatrice Rita: avete visto il suo profilo Instagram? Foto da urlo!

Temptation Island 2021, chi è Rita: vi sveliamo tutte le curiosità sulla bellissima tentatrice della nuova edizione del reality!

Chi è Rita, la tentatrice di Temptation Island 2021: vi sveliamo tutto sul suo conto

Mercoledì 30 giugno parte Temptation Island 2021: i protagonisti della nuova edizione sono pronti a vivere grandi emozioni nel villaggio dei sentimenti. Filippo Bisciglia condurrà il cast in questo viaggio fatto di amore, fiducia e qualche volta anche di tradimenti. Quali coppie resisteranno alle tentazioni dei bei giovani e delle belle ragazze scelte per loro? Tra i personaggi che hanno selezionato per la nuova edizione del reality c’è anche una tentatrice di nome Rita. Cosa sappiamo sul suo conto? Vi parliamo subito di lei.

In attesa che inizi la nuova edizione di Temptation Island 2021 studiamo le prossime protagoniste del reality. Le tentatrici quest’anno sono davvero incantevoli: i maschi fidanzati riusciranno a resistere alle tentazioni?

Rita è una delle tentatrici scelte per questa nuova edizione: è di Ceglie Messapica, città in provincia di Brindisi, e di professione è un’estetista. Ha 28 anni e nella sua vita ha visitato luoghi bellissimi, in alcuni ci ha anche vissuto! E’ una cosmopolita: ha studiato a Parigi ed in America. Inoltre suo nonno vive a Nizza: è lì che Rita trascorre le sue estati! Il suo cognome è Urgesi e su Instagram la troviamo con questo nome: ritaugs. Mora con un fisico statuario: è davvero incantevole!

Non ci resta che attendere l’inizio del programma per scoprire se sarà proprio Rita a far girare la testa a qualche fidanzato. La curiosità è troppa ma mancano poche ore. Il programma condotto da Filippo Bisciglia arriva domani, mercoledì 30 giugno, con la prima puntata, in prima serata su Canale 5.

