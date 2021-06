Temptation Island 2021, chi sono le coppie della nuova edizione | Chi sono e cosa fanno

A breve inizierà la nuova edizione di ‘Temptation Island’, e vedrà come protagoniste numerose coppie. Ecco chi sono.

Il programma sarà come sempre trasmesso su Canale 5 e avrà inizio oggi 30 giugno 2021 alle 21.40. Condotto da Filippo Bisciglia, il reality regalerà sicuramente nuove emozioni a migliaia di telespettatori italiani. Inoltre, come accade in ogni stagione, ci saranno ben 25 single a rappresentare la tentazione per ogni uomo presente nelle spiagge dell’Is Morus Relai. Siete curiosi di sapere chi saranno i protagonisti di quest’anno? Eccoli uno per uno.

Manuela e Stefano

Lei ha 31 anni ed è una barista. Lui ha invece 30 anni ed è un cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici nella città di Rimini. I due sono fidanzati da 4 anni e mezzo, e sono originari di Brindisi. Manuela ha scritto al programma perché non prova più fiducia nei confronti di lui, dato che ha scoperto alcuni tradimenti. Lui ha rivelato di essersi pentito e, per dimostrarle amore, ha lasciato il lavoro ed è tornato da lei.

Valentina e Tommaso

Valentina ha 40 anni ed è un’hostess; è inoltre separata dal 2016. Tommaso ha invece 21 anni e ha studiato alla Marymount International School; oggi è uno sportivo e sta dando al momento alcuni esami per diventare istruttore di snow board. I due convivono dal 2019 nella città di Roma. E’ stata Valentina a scrivere al programma, ma ha sin da subito rivelato che la loro storia d’amore è perfetta. Tommaso è però troppo geloso, e vuole dimostrargli che di lei può fidarsi.

Claudia e Ste

Ste ha 30 anni ed è un impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona. Claudia ha invece 26 anni. I due stanno insieme da 4 anni e mezzo e convivono a Falconara Marittima. La coppia avrebbe dovuto sposarsi nell’agosto 2020, ma hanno dovuto rimandare a causa del covid: la nuova data è ora fissata al 7 agosto 2021. Claudia ha però confessato di aver visto il loro legame mutarsi proprio quando lei ha perso il lavoro e si sono ritrovati a trascorrere molto tempo in casa.

Jessica e Alessandro

Jessica ha 34 anni ed è un’impiegata. Alessandro ne ha invece 28 e lavora nell’azienda di famiglia. I due convivono da due anni, ed è stata lei a scrivere al programma: il motivo è soprattutto il disinteresse di lui verso Jessica, che li ha fatti diventare come due semplici coinquilini.

Natascia e Alessio

Natascia ha 31 anni ed è un’estetista. Alessio ne ha invece 24 e lavora come operaio. I due sono fidanzati da due anni e mezzo e oggi convivono a Potenza Picena (provincia di Ancona). E’ stata lei a scrivere al programma perché lui è troppo geloso, e ha dichiarato di essere stanca di questi suoi comportamenti.

Floriana e Federico

Floriana ha 21 anni, mentre Federico ne ha 34 e gestisce il bar di suo suocero. I due sono fidanzati da due anni e convivono invece da uno. Lui dice che con Floriana non sente di avere più stimoli, dato che è spesso molto pesante.