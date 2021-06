Una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island sarebbe già stata squalificata. Ecco tutto quello che è successo.

Una coppia sarebbe stata squalificata

Il prossimo mercoledì 30 giugno prenderà il via in prima serata su Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, la nuova edizione di Temptation Island. Le registrazioni, presso il bellissimo resort Is Morus in Sardegna, sono iniziate lo scorso 7 giugno e si prospetta una stagione davvero pena di colpi di scena. Ma un incredibile indiscrezione è stata riportata da Mondotv24: una delle coppie del reality avrebbe già lasciato il programma. I due, infatti, si sarebbero già allontanati dal resort. Ma cosa è accaduto? Il sito online parla di: “Scatti di nervosismo”. Uno dei fidanzati, infatti, in preda alla gelosia: “Avrebbe scavalcato le barriere di separazione”, per raggiungere la sua fidanzata. Com’è noto fidanzati e fidanzate sono in due parti diverse della struttura ed è severamente vietato attraversare lo spazio delimitato dalla spiaggia.

Al momento la produzione di Temptation Island non ha ancora commentato i rumors. Ma cosa prevede il regolamento? Una “invasione” di campo è punita con la squalifica della coppia. Ciò significa che il partner autore del gesto è costretto a lasciare il resort, ma chiaramente può decidere se farlo da separato e in coppia. Nessun falò di confronto dunque, dal momento che hanno violato una delle regole fondanti del programma.

Un precedente

Non è la prima volta che la produzione è costretta ad affrontare una situazione del genere. Il grande pubblico di Temptation Island ricorderà certamente il caso Ciro Petrone nel 2019. L’attore napoletano, in quel caso, approfittando del buio cercò di raggiungere la parte della struttura dove risiedevano le fidanzate. La sua fuga sulla spiaggia con gli operatori e i collaboratori del programma all’inseguimento che cercavano di braccarlo è già nella storia trash della tv.

Come abbiamo accennato, al momento non ci sono dettagli su questa squalifica. Le coppie di questa edizione 2021 sono composte da Floriana e Federico, Jessica e Alessandro e Valentina e Tommaso. E ancora: Natascia e Alessio, Claudia e Ste.