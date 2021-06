temptation-island-2021,-manca-pochissimo-all’ottava-edizione:-quando-inizia,-concorrenti,-puntate-e-repliche

Temptation Island 2021, manca pochissimo all’ottava stagione: quando inizia, concorrenti, puntate e come vedere le repliche.

Temptation Island 2021, cosa sappiamo sull’ottava edizione. Fonte Foto: Instagram

Era il momento che più aspettavamo di quest’anno. E, finalmente, è arrivato. A distanza di un anno preciso dal grandissimo finale della settima stagione, Filippo Bisciglia sarà al timone di Temptation Island 2021. Il docu-reality delle coppie, come da diversi anni a questa parte, è pronto a partire. E, soprattutto, ad intrattenere milioni e milioni di telespettatori con le loro coppie. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su questa ottava stagione?

Appurato che Temptation Island è uno dei programmi più attesi dell’anno, siete curiosi di sapere qualche dettaglio in più su questa edizione? Benissimo: ci pensiamo noi! A partire dalla data di inizio fino a tutte le coppie in gioco, vi diremo tutto quello che occorre sapere. Una cosa, però, ve la anticipiamo: manca davvero pochissimo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Temptation Island 2021: concorrenti, quando inizia e villaggio

Vi diremo ogni cosa nel dettaglio, ve lo assicuriamo! Però, procediamo con ordine! Quando avrà inizio Temptation Island 2021? In molti lo sapranno, non ci sono dubbi. Alcuni, però, no! Ebbene. L’ottava edizione del docu-reality di Canale 5 inizierà proprio Mercoledì 30 Giugno. E, molto probabilmente, sarà composto da ben sei puntate. Non ne abbiamo la conferma, sia chiaro. Se tutto dovesse rimanere invariato come gli anni scorsi, dovrebbe essere proprio così.

Ovviamente, lo location è sempre quella: l’Is Morus Relais in Sardegna. Ecco. A proposito di questo, avete visto cosa è accaduto nelle scorse ore? Davvero incredibile!

E, invece, chi saranno le sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore? Sono state annunciate nei giorni scorsi sui social, è vero. Eccole nel dettaglio, però:

Insomma, tutte coppie che hanno un valido motivo per prendere parte al programma. E mettere alla prova il loro amore.

Puntate e repliche: cosa sappiamo?

A partire dal 30 Giugno, e molto probabilmente per un totale di sei appuntamenti, avrà inizio l’ottava edizione di Temptation Island. Non avete la possibilità di seguirla “in diretta” o, addirittura, volete rivivere due volte le sue emozioni? Niente paura: su Mediaset Play, viene immediatamente caricata la puntata!

Fonte Foto: instagram

Noi non vediamo l’ora, voi?