temptation-island-2021,-vera-gemma-e-jeda-si-candidano:-“che-scene!”

Il cast di Temptation Island 2021 molto probabilmente è già stato definito, ma una coppia si è appena candidata. Vera Gemma e Jeda vorrebbero partecipare a Temptation, a quanto pare! In realtà la redazione dovrebbe aver già scelto le coppie e i tentatori della nuova edizione e a breve partiranno per la Sardegna. Forse l’appello di Vera è arrivato troppo tardi? Magari sì, ma nulla vieta che potrebbe esserci un cambiamento dell’ultimo minuto. O che finiscano tra le coppie di riserva. La redazione ha terminato l’impegno con Uomini e Donne, oggi in onda con l’ultima puntata, e si sposterà in Sardegna per registrare Temptation Island.

Saranno tre settimane intense e ricche di falò, non si conosce ancora la data di partenza delle registrazioni e neanche dell’inizio del programma in tv. Tra pochi giorni però sarà giugno, mese decisivo per questo reality show. Vera Gemma è arrivata troppo tardi? Forse sì, ma lei ci ha provato lo stesso. Intervistata da Rolling Stone, infatti, ha parlato di un possibile altro reality show a cui parteciperebbe. Lei non si pone limiti, non ha regole per cui non si preclude nulla. Vera è una grande appassionata di reality, ha detto di amarli anche perché non c’è niente di più interessante della realtà. Quindi le hanno chiesto se è in partenza per Temptation Island con Jeda. La risposta di Vera è stata questa:

“Oddio che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente. Ancora non mi hanno chiamata. Dovrebbero sbrigarsi a farlo”

Averli nel programma attirerebbe i tanti che si sono appassionati a questa coppia durante l’Isola dei Famosi. Sono diventati un po’ la coppia del momento, soprattutto Jeda è riuscito a essere protagonista di questa Isola pur non facendo parte del cast dei naufraghi. Sarebbero una mossa vincente, anche se non per tutti visto che Vera è stata un personaggio che ha diviso l’opinione del pubblico. Vera Gemma e Jeda a Temptation Island 2021 per il momento è forse poco probabile, ma mai dire mai. L’edizione dopo l’estate con Alessia Marcuzzi non è in programma al momento, però il reality tornerà. Se non se ne farà nulla in questa edizione, insomma, potrebbe concretizzarsi la loro partecipazione prossimamente. E poi rimane in ballo l’ipotesi di vederli come coppia di riserva.