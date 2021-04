temptation-island-anticipazioni-cast,-mennoia-entusiasta:-“non-vedo-l’ora”

Sono in corso i casting per la nuova edizione di Temptation Island. Raffaella Mennoia dimostra di essere emozionata per il cast che si sta formando. Nella casetta di Amici, c’è la prima coppia che la sta aspettando per il casting. Ed è a questo punto che l’autrice fa sapere al pubblico che non vede l’ora di svelare il cast di Temptation Island 2021. Ovviamente, come lei stessa fa notare, i telespettatori dovranno attendere un po’ prima di scoprire chi prenderà parte al reality delle tentazioni. Probabilmente dal mese di giugno verranno svelati i nomi dei partecipanti, scelti dalla produzione per intrattenere il pubblico di Canale 5 in prima serata.

Raffaella Mennoia precisa che, insieme alla produzione, sta ancora decidendo il cast. Non c’è niente di definitivo, tanto che ancora sono in corso i casting. Ma l’autrice svela che ha già “delle cose” che le frullano in testa. Sembra che le coppie già scelte abbiano colpito non poco Raffaella, che non vede l’ora di svelare i nomi.

“Oddio non vedo l’ora di farvi vedere il cast di Temptation Island. Bisogna aspettare ancora un po’, bisogna aspettare forse giugno? Però non vedo proprio l’ora. Lo stiamo ancora decidendo, però io già c’ho delle cose che mi frullano in testa”

Sicuramente le parole della Mennoia riusciranno a rendere ancora più importante l’attesa da parte dei fan, che ogni anno tentano di scoprire chi metterà alla prova il proprio amore. Con questo messaggio fa capire che il cast verrà sicuramente apprezzato dal pubblico. C’è tanta curiosità da parte del pubblico, che non sa ancora quali saranno le coppie Vip che prenderanno parte al reality. Quest’anno, il programma dovrebbe andare in onda con un’unica edizione, che coinvolge sia coppie non famose e sia coppie note nel mondo dello spettacolo.

Pertanto, i telespettatori si chiedono quali saranno i personaggi del piccolo schermo, già conosciuti, che si metteranno in gioco in questa nuova avventura. Impossibile non pensare alle coppie che sono nate di recente a Uomini e Donne. Spesso capita, infatti, di vedere ex partecipanti del programma nei due villaggi. In particolare, si pensa che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua potrebbero essere una delle coppie di questa nuova edizione.

L’ex cavaliere del Trono Over ha già preso parte al reality delle tentazioni, insieme a Ida Platano. Ora potrebbe aver deciso di mettere alla prova anche la sua storia con Roberta. Nel frattempo, è certo che non prenderanno parte a questa edizione Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, coppia nata al GF Vip 5. Stesso discorso vale per Jessica Antonini e Davide Lorusso, coppia del Trono Classico di UeD. A smentire la partecipazione al programma ci ha pensato proprio l’ex tronista.

Si è fatta sempre più forte l’indiscrezione su Rosa e Deddy, ballerina e cantante di Amici. Ma non c’è ancora alcuna conferma al riguardo. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia, non prenderanno parte a questa edizione.