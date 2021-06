temptation-island-anticipazioni,-quando-inizia-e-spoiler-coppie

Manca ormai poco per la nuova stagione de Temptation Island, in onda su Canale 5. Ecco quando andrà in onda la prima puntata e alcune anticipazioni sul programma.

Alcune anticipazioni sul programma

Con l’arrivo del palinsesto estivo torna, su Canale 5, Temptation Island, format di successo di Rti e Mediaset. Quest’anno, il timone passa di nuovo a Filippo Bisciglia, dopo le conduzioni di Alessia Marcuzzi. La presentatrice, in questa stagione ancora una volta, insieme a Nicola Savino, alla conduzione de Le Iene, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del passaggio di consegne. Ha raccontato: “Quello che so è che per il momento è prevista una sola versione con Filippo Bisciglia. Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte. Però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace. Ossia ascoltare le storie e immedesimarmi”.

Il programma, ancora una volta nel bellissimo scenario del resort sardo di Is Morus Relais, prenderà il via il prossimo 30 giugno e dovrebbe dunque andare in onda ogni mercoledì. Ma al momento, per evitare qualsiasi fuga di notizie, sulla questione vige il massimo riserbo. Alcune anticipazioni arrivano da Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi ed autrice del programma. Mennoia ha spiegato su Instagram: “Le coppie dovrebbero essere sette. Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere”.

La nuova stagione de Temptation Island

Le registrazioni delle puntate sono iniziate da qualche giorno e attualmente, nel resort, sono tutti isolati dal mondo esterno. Mennoia ha rivelato alcuni retroscena sul programma: “Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività”.

Massimo riserbo, dicevamo, sulle coppie che comporranno il cast, con un probabile misto tra vip e giovani comuni. Infine Mennoia ha parlato di alcuni programmi, che sembrano ispirarsi a Temptation Island, approdati sul piccolo schermo in queste settimane. Ha concluso: “Sarebbe facile dire ‘ci copiano’ o cose simili, ma per me la differenza di un programma la fa il programma stesso. Non siamo in competizione con nessuno e credo che nessuno sia in competizione con noi”.