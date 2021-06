Temptation Island, aria di crisi per un’amatissima coppia? Lei fa chiarezza: tutta la verità

Temptation Island, aria di crisi per l’amatissima coppia del docu-reality di Canale 5? Lei fa chiarezza sui social: tutta la verità.

Siamo agli inizi di Giugno. E questo, lo sappiamo benissimo, vuol dire solo una cosa: Temptation Island. Tra pochissime settimane, anche se non si conosce ancora la data ufficiale, partirà l’ottava stagione. E noi, così come anche voi, non vediamo l’ora di sapere chi saranno le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. In attesa, però, vi parliamo di un’amatissima coppia di una recente edizione del programma che, in questi ultimi giorni, ha fatto temere ai suoi sostenitori di essere in crisi.

In questi ultimi giorni, come dicevamo, i sostenitori dell’amatissima coppia di Temptation Island hanno creduto che i loro beniamini fossero in crisi. È proprio così? Assolutamente no! A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente del docu-reality ha spiegato tutto quello che occorre sapere. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

Coppia di Temptation Island in crisi? Assolutamente no: ecco tutta la verità!

Correva esattamente l’edizione di Temptation Island del 2015 quando Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo prendevano parte al docu-reality di Canale 5. Da quel momento, sono passati esattamente sei anni. E di acqua sotto i ponti ne è passata. I due giovanissimi ed innamoratissimi campani si sono sposati. E proprio recentemente sono diventati genitori per la terza volta. Insomma, la coppia ne ha fatta di strada. Ed ancora adesso, quindi, appare felice ed unita più che mai. C’è chi, però, ha creduto che in questo ultimo periodo i due fossero in crisi.

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo di Temptation Island, quindi, sono in crisi realmente? Assolutamente no! A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Sul suo canale social ufficiale, la bella Alessandra, nel rispondere alla domanda di un suo followers, ha chiaramente detto di non essere affatto in crisi con suo marito, ma soltanto di avere una vita piuttosto frenetica causa lavoro post Covid, casa nuovo e la nascita della piccola Adria.

“Sono tensioni dovute a tre figli, tre traslochi, ristrutturazione casa e lavoro post covid. Il tempo da ritagliarsi è poco, ma assolutamente non siamo in crisi. Anzi, noi siamo molto uniti”, ha detto Alessandra su Instagram, chiudendo definitivamente questo discorso.