Temptation Island, brutto inconveniente durante le riprese: è successo in queste ore, che spavento!

Temptation Island, brutto inconveniente durante le riprese: l’ha appena raccontato Raffaella Mennoia, cos’è accaduto.

Temptation Island, brutto inconveniente durante le riprese: cos’è successo. Fonte Foto: Instagram

Manca davvero pochissimo! A partire da Mercoledì 30 Giugno, e molto probabilmente per circa sei settimane, Filippo Bisciglia sarà al timone dell’ottava ed imperdibile edizione di Temptation Island. Avete letto proprio bene, si! Il famosissimo docu-reality delle coppie sta per ritornare. Cosa dobbiamo aspettarci? Al momento, ovviamente, sono state svelate soltanto le sei coppie. Per conoscere il nome di tutti i single, molto probabilmente, dobbiamo aspettare ancora un po’.

Leggi anche –> Da Uomini e Donne a Temptation Island, l’amatissima coppia è pronta a partire? Adesso non ci sono più dubbi

In attesa del gran debutto, le riprese di Temptation Island continuano davvero alla grande. Pochissime ore fa, però, è accaduto un vero e proprio brutto inconveniente che, per qualche ora fa, ha fatto vivere dei momenti di forte spavento a tutti gli abitanti dell’Is Morus Relais. A raccontarlo, è stata proprio Raffaella Mennoia. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island ha spiegato cosa è esattamente accaduto questa notte in Sardegna.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Temptation Island, brutto inconveniente durante le riprese: cos’è successo

Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, Raffaella Mennoia ha raccontato il brutto inconveniente capitato questa notte durante le riprese di Temptation Island. Cos’è esattamente accaduto? Ovviamente, state tranquilli: nulla di grave. Fatto sta che, da quanto raccontato dall’autrice romana, sembrerebbe che in Sardegna si sia abbattuta una violenta tromba d’aria tanto da costringere ai residenti del villaggio a mettersi al riparo.

Leggi anche –> Temptation Island sta per iniziare, ma avete notato cosa è cambiato? Non è mai successo in tantissimi anni

“Questa notte abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria in Sardegna. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare”, ha iniziato a dire Raffaella Mennoia al suo pubblico social. Continuando, poi, a dire di aver ultimato le riprese intorno le 4 di mattina proprio a causa di questo spiacevolissimo inconveniente. “C’è un tempo orrendo quest’anno. C’è un’afa, non c’è il sole, è tutto coperto”, ha concluso la simpaticissima romana prima di svelare qualche dettaglio sul villaggio.

Fonte Foto: Instagram

Insomma, un inconveniente non da poco, c’è da ammetterlo. Ma siamo sicuro che, nonostante la tromba d’aria, il risultato del loro lavoro sarà davvero stellare!