Temptation Island, chi è il tentatore Luke: età, lavoro e quella grande passione

Temptation Island, chi è il tentatore Luke, protagonista della nuova edizione del docu reality di Canale 5: età, lavoro e quella grande passione. (Fonte Mediaset Play)

Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova avventura di Temptation Island. Mercoledì 30 giugno andrà in onda la prima puntata del docu reality di Canale 5 targato Maria De Filippi. A condurlo ci sarà il veterano Filippo Bisciglia, super amato dal pubblico. I telespettatori non vedono l’ora di conoscere meglio le nuove coppie che si metteranno in gioco sull’isola delle tentazione. E, ovviamente, anche i tentatori!

Tra questi tanti volti noti al pubblico, ma anche molte new entry. Come Luke, uno dei single di questa edizione: riuscirà a rubare il cuore ad una delle fidanzate? Staremo a vedere, intanto conosciamolo meglio!

Temptation Island, chi è il tentatore Luke: tutto quello che sappiamo sul single della nuova edizione

Pronti per tuffarvi in un nuovo viaggio nei sentimenti? Temptation Island sta per iniziare! Mercoledì 30 giugno andrà in onda la prima puntata del reality e noi non vediamo l’ora di conoscere i nuovi protagonisti! Nuove coppie, ma anche nuove tentatrici e tentatori, che si metteranno in gioco nel meraviglioso villaggio del Es Morus Relais.

E tra i single di questa edizione c’è anche lui, Luke! Bolognese, 31 anni, lavora come responsabile commerciale e, nei mesi estivi, saluta la sua città per trasferirsi al mare. La sua grande passione è il foot volley. Quest’estate è stato il mare della Sardegna ad accoglierlo: riuscirà a conquistare qualcuna delle fidanzate del villaggio? Staremo a vedere! Intanto ecco una sua foto:

Si, Luke è quello a destra e, come vi sarete accorti, accanto a lui c’è Davide Basolo, l’ex “Alchimista” che ha corteggiato Giovanna Abate a Uomini e Donne. Anche lui è tra i tentatori di quest’anno! Insomma, ne vedremo delle belle! Appuntamento a mercoledì sera su Canale 5!