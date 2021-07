Temptation Island, chi è Salvatore Pisano: età, curiosità e dove l’abbiamo già visto

In questo articolo vi parliamo di Salvatore Pisano, uno dei tentatori di Temptation Island: sapete dove l’abbiamo già visto?

Temptation Island, chi è Salvatore Pisano: tutto su di lui (Fonte: Instagram)

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 e prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay. La prima edizione è andata in onda nel 2005 con il titolo di Vero Amore. La trasmissione è tornata in onda nel 2014 con un titolo diverso. Il reality è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen. La conduzione è affidata a Filippo Bisciglia, divenuto ormai il padrone di casa. La sigla del programma è il brano Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.

In seguito all’enorme successo avuto dalla trasmissione, Mediaset ha deciso di realizzare anche il format VIP, andato in onda per due anni. La prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi.

È iniziata la nuova edizione di Temptation Island. Anche quest’anno la conduzione è affidata a Filippo Bisciglia. Sei coppie hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel ‘villaggio dei sentimenti’. I fidanzati e le fidanzate vivranno divisi in due villaggi per ventuno giorni e dovranno convivere con dodici tentatori e dodici tentatrici.

Le sei coppie sono: Claudia Venturini e Stefano Socionovo; Jessica Mascheroni e Alessandro Autera; Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti; Manuela Carriero e Stefano Sirena; Natascia Zagato e Alessio Tanoni; Floriana e Federico Rasa.

Le tentatrici sono: Federica, Rita, Lucrezia, Tania, Giulia, Gabriella, Giulia Mastrantoni, Gabry, Anastasia e Angelica; mentre i tentatori sono: Samuele, Luchino, Giuseppe, Angelo, Alessandro, Alessio, Luke, Luca Vetrone, Manuel Di Bernardo, Salvatore Pisano, Luciano Punzo, Davide Basolo e Marco.

Tra i tentatori troviamo anche Salvatore Pisano, imprenditore casertano di 32 anni. Egli è proprietario di una holding che fornisce servizi. Riguardo alla sua vita privata, ha un figlio di 9 anni, al quale ha trasmesso la passione per la pittura. Salvatore ha anche una forte passione per la musica e suona basso e batteria.

Il tentatore è già apparso nel piccolo schermo, avendo partecipato all’ottava puntata del format 5 ragazzi per me, dating show di Sky.