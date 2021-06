Temptation Island, chi sono Federico e Floriana: “Vado lì, quello che succede succede!”, si prevedono scintille tra la coppia.

Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova avventura con Temptation Island. Nuove coppie, nuove tentazioni e soprattutto nuovi falò: non vediamo l’ora! La prima puntata di questa edizione andrà in onda mercoledì 30 giugno: un appuntamento imperdibile per i telespettatori.

E tra le coppie ufficiali di questa edizione ci sono anche loro, Floriana e Federico. Qualcosa nel loro rapporto non sembra funzionare più: riusciranno a ritrovare la serenità attraverso il programma? Intanto conosciamoli meglio!

Temptation Island, chi sono Federico e Floriana: tutto sulla sesta coppia di questa edizione

Floriana e Federico sono la sesta ed ultima coppia di questa edizione di Temptation Island. Un’edizione attesissima, che partirà il 30 giugno. Cosa sappiamo di questa coppia? Dal video di presentazione, sembra proprio che tra la coppia non proceda tutto per il meglio. A quanto pare, è Federico ad avere maggiori dubbi sul sentimento che prova per lei. “All’inizio andava tutto bene, dopo un po‘ ha smesso di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio e a darmi per scontata. Voglio capire se veramente è innamorato di me o se sta con me solo per abitudine”, sono le parole di Floriana, 21 anni.

Federico, 34 anni, però, sembra avere le idee chiare su come comportarsi nel villaggio delle tentazioni: “Io affronto questa esperienza mettendomi in gioco al 100%, quello che succede succede!”. Entrambi di Palermo, riusciranno a risolvere i loro problemi grazie a Temptation Island?

I due avranno la conferma di essere fatti l’uno per l’altra o la loro relazione terminerà alla fine della trasmissione di Canale 5. Per scoprire il destino di questa e di tutte le altre coppie non ci resta che attendere l’inizio di questa edizione. Appuntamento mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5! Non perdetevela!