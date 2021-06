temptation-island,-chi-sono-jessica-e-alessandro,-concorrenti-della-nuova-edizione

Scopriamo una della coppie di Temptation Island, Jessica e Alessandro, insieme da oltre 7 anni. Ecco perché, sulla carta, sono i potenziali protagonisti di questa edizione.

La nuova stagione di Temptation Island

Questa sera, in prima serata, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, su Canale 5. Al timone, quest’anno, non ci sarà Alessia Marcuzzi, bensì il ritormo di Filippo Bisciglia, affiancata da Raffaella Mennoia, storica autrice e braccio destro di Maria De Filippi. Ci saranno 6 coppie, nessuna delle quali formata da concorrenti vip. E’ probabile, invece, che una edizione in tale format verrà presentata durante il palinsesto del 2021/2022, ma Mediaset non ha ancora sciolto la riserva su tale scelta. Mennoia, in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di preferire le coppie cosiddette nip. Ha spiegato: “C’è qualcosa in loro che le rende più interessanti, non che quelle vip non lo siano”.

Tutto è pronto per questo nuovo ed emozionante viaggio nei sentimenti! Non potete assolutamente perdervi la prima puntata di #TemptationIsland DOMANI in prima serata su Canale 5 🌴 pic.twitter.com/Fe6rXNKY3s — Temptation Island (@TemptationITA) June 29, 2021

Dicevamo, sei coppie si divideranno tra il settore fidanzate/tentatori e fidanzati/tentatrici del bellissimo resort sardo. Si tratta di Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Natascia e Alessio, Floriana e Federico e Jessica e Alessandro. Andiamo a scoprire proprio questi ultimi due che abbiamo già visto in alcuni spot del programma. Jessica ha 34 anni ed è un’impiegata, mentre Alessandro, 28enne, lavora nell’azienda della famiglia. I due hanno una relazione da oltre 7 anni e convivono da due. La coppia ha iniziato ad avere problemi proprio in seguito alla scelta di andare a vivere insieme.

Le parole di Jessica

Problemi che sono stati evidenziati da Jessica. E’ stata infatti la donna a decidere di partecipare al programma, mettendo alla prova il loro amore. Nello spot mostrato anche sui social, infatti, Jessica ha parlato di una monotonia che ormai accompagna la loro vita di coppia.

Ha raccontato: “Mi sono innamorata di lui perchè era intraprendente, adesso è freddo. Non facciamo niente, guardiamo la tv, non usciamo, vorrei un po’ di fuoco”. Alessandro, invece, ha rigettato questa visione della coppia.