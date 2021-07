Temptation Island, clamoroso spoiler: “Escono separati”, nessuno lo immaginerebbe; l’indiscrezione bomba.

Un’edizione ricca di colpi di scena, questa di Temptation Island in onda quest’anno. Un’edizione iniziata da pochissimo, ma che ha regalato già tantissimi colpi di scena. Una delle coppie più chiacchierate è senza dubbio quella tra Valentina e Tommaso, ma c’è un’indiscrezione bomba che non riguarda loro…

Uno spoiler che riguarda una delle coppie, che al termine della trasmissione avrebbero lasciato il programma insieme. Scopriamo di chi si tratta!

Temptation Island, clamoroso spoiler: “Escono separati”, ecco la coppia che non avrà lieto fine

Una coppia di Temptation Island avrebbe lasciato il programma da separati! A dare l’indiscrezione è Amedeo Venza, attraverso il suo canale Instagram. No, non si tratta di Valentina e Tommaso, ma di un’altra coppia. Parliamo di Manuela e Stefano, che, secondo quanto riporta lo spoiler lanciato in queste ora, lasceranno il programma rompendo la loro relazione.

Durante il percorso nel villaggio, Manuela sembra essersi avvicinata particolarmente al single Luciano, che al momento sembra ricambiare l’interesse… sarà stato questo il motivo della decisione? Manuela ha ammesso di non essere indifferente a Luciano, che ritiene un bel ragazzo ma non solo: è il suo carattere e il suo cuore ad averla colpita in modo particolare. La storia tra Manuela e Stefano sarà finita per questo? Chiaramente, si tratta di una indiscrezione e per scoprire nel dettaglio tutto quello che accadrà bisognerà attendere le prossime puntate del docu reality di Canale 5.

Nel frattempo, nel corso della seconda puntata del reality, è andato in onda il primo falò di confronto di questa edizione. A confrontarsi sono stati Tommaso e Valentina, che hanno lasciato il programma da separati! È stata la quarantenne a decidere di lasciarlo, dopo aver visto il tradimento palese del suo fidanzato con la single Giulia. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i dettagli dei percorsi delle altre coppie!