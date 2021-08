Temptation Island, Claudia e Ste si sono sposati. C’erano proprio tutti. Ecco le Foto e video delle nozze

Ha chiesto per la terza volta la mano alla sua compagna. Era già accaduto la prima volta allo stadio dell’Anconitana, poi davanti a tutta Italia durante il falò di Temptation Island. Stefano Socionovo e Claudia Venturini si sono sposati: la terza proposta è arrivata mentre Claudia era seduta al tavolo con un po’ di amiche e Stefano è arrivato con un megafono, creando un capannello di persone, amici e curiosi. Il ragazzo ha chiesto agli amici di far partire la base musicale e agli altri di mettersi in posizione.

Una serie di cartelli ha formato la scritta: “Mi vuoi sposare?!”, ha ripetuto al megafono Stefano dandole – ha detto scherzando – l’ultima opportunità per rifiutarsi. A quel punto, però Claudia ha confermato per la terza volta, sempre col microfono, raggiungendolo per baciarsi e preparandosi, così al fatidico giorno, quello del matrimonio e del coronamento di una relazione che va avanti da anni, ma che il periodo di lockdown aveva messo in crisi, come è emerso durante la trasmissione: “Dopo lo Stadio dell’@usanconitana e il falò di Temptation Island anche la terza proposta è andata a buon fine… Ormai non hai più chance @cleeeudia” ha scritto Stefano.

Claudia e Stefano, le foto e video delle nozze

Claudia e Stefano si sono sposati dopo 4 anni di fidanzamento: era il 2017 quando si sono conosciuti e avevano rispettivamente 22 e 24 anni e in brevissimo tempo fissano la data del matrimonio. Le nozze erano state fissate per agosto 2020, dopo la proposta di matrimonio fatta dal ragazzo nel 2018. Ma la pandemia ha sconvolto i piani, spostando la data di un anno, al 7 agosto 2021, appunto.

Eppure il lockdown e la convivenza forzata hanno creato qualche problema, come ha rivelato Claudia durante la trasmissione, parlando anche delle difficoltà che provava quando il compagno le si avvicinava e cercava maggiore intimità. Rivelazioni che avevano sconvolto l’uomo, finché le sue lacrime e un falò chiarificatore hanno convinto la ragazza che fosse la scelta migliore, acconsentendo per la seconda volta al matrimonio.

Al matrimonio di Claudia e Stefano c’erano tutti i protagonisti di Temptation Island: c’erano Federico e Floriana, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Tommaso Eletti e Valentina Nulli Agusti, Jessica e Alessandro. Si sono rivisti anche Manuela Carriero e Stefano Sirena. “Fra qualche ora finalmente, dopo un’attesa durata quasi tre anni, potrò dire orgogliosamente di essere tuo marito. Mi auguro per noi che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore”, ha detto Stefano Socionovo poco prima di sposarsi.

