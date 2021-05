temptation-island-e-battiti-live,-data-inizio-e-conduttori:-annuncio-mediaset

Publitalia, concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, ha comunicato nelle scorse ore alcune variazioni relative al ai palinsesti estivi di Canale Cinque e Italia Uno, a cominciare dalla data in cui decollerà la nuova edizione di Temptation Island, il reality dell’estate della rete ammiraglia del Biscione. Anche quest’anno, al timone della trasmissione, prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, ci sarà l’apprezzato Filippo Bisciglia.

Per gli appassionati del reality delle tentazioni, la data da cerchiare in rosso sul calendario è mercoledì 30 giugno. Sarà questo il giorno in cui andrà in onda la prima puntata del 2021 di Temptation Island. Il programma, però, per gli appuntamenti successivi, verrà trasmesso il lunedì in prime time, sempre su Canale Cinque, fino al 2 agosto, salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto.

Sempre restando in tema Canale Cinque, da lunedì 12 luglio tornerà in onda, con delle repliche, il game show preserale Conto alla Rovescia, condotto da Gerry Scotti.

Altra notizia di rilevanza è quella che coinvolge la trasmissione Viaggio nella Grande Bellezza che anticiperà la partenza a giovedì 10 giugno. Per quel che invece riguarda il programma musicale dell’estate Battiti Live, in onda su Italia Uno, la partenza è prevista per martedì 13 luglio. Lo show sarà condotto dalla collaudatissima coppia composta da Alan Palmieri, direttore artistico di Battiti Live, ed Elisabetta Gregoraci.

Temptation Island News: conduttore e ritorno alle origini del format

Il reality sarà orchestrato, come sopradetto, dal conduttore romano Filippo Bisciglia, compagno di Pamela Camassa. Il format, quest’anno, secondo le ultime indiscrezioni, prevede un ritorno alle origini: non dovrebbero infatti essere contemplate coppie vip. Dunque sarà abbandonata la formula utilizzata lo scorso anno, quella ‘mix’, che ha visto protagoniste in terra sarda sia coppie ‘normal’, sia famosi. Per il momento tutto tace su una eventuale nuova edizione ‘vip’ del reality. Quindi, anche Alessia Marcuzzi, per ora, resta ferma ai box.

Nelle scorse ore, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, sul profilo social ufficiale Instagram di Temptation Island, ha annunciato che a breve saranno divulgate novità in merito all’edizione imminente targata Biscigilia. Il 30 giugno si avvicina, il tempo stringe e gli affezionati allo show delle tentazioni iniziano a scalpitare.