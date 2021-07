temptation-island,-ex-naufraga-consiglia-le-nuove-coppie:-“non-fatevi-toccare”

Fuoco e fiamme all’interno del programma di Canale Cinque, il pubblico a casa è già focalizzato su una coppia che ha dimostrato grande insicurezza reciproca.

Ieri sera è partita la prima puntata di stagione del docureality dei sentimenti “Temptation Island” e fin da subito ha colpito in particolare una delle sei coppie in gara.

Questa ha infatti ben 19 anni di differenza, lei 40 e lui appena 21. Una relazione a tratti morbosa vista l’eccessiva gelosia quasi patologica del giovanissimo che fin dai primissimi momenti di diretta ha mostrato tutta la sua eccessiva frustrazione nei confronti della compagna.

La donna ha alle spalle un matrimonio con un dentista romano, “un amore viscerale” aveva scritto su Facebook raccontando quel rapporto terminato anni dopo perché lei rivendicava i suoi spazi. Il pubblico invece ora è diviso, cosa succede?

Valentina e Tommaso hanno scosso il reality, tensione nell’aria

Valentina Nulla Augusti e Tommaso Eletti sono insieme da un anno e mezzo e vivono a casa della madre di lui. Nella puntata di ieri è emerso immediatamente il carattere ossessivo del giovane verso la compagna.

Il 21enne si è mostrato geloso per le forme prorompenti di Valentina tanto da vietarle di scoprirsi e usare bikini e vestiti succinti.

Si mostra in lacrime quando al primo falò la vede truccarsi allo specchio della villa e prepararsi per la serata con gli altri ragazzi. Confessa a Filippo Bisciglia di essere uniti fin dal primo momento in cui si sono conosciuti:

“Ci siamo sposati dal primo giorno che ci siamo visti”, spiega lasciando interdetti gli altri concorrenti.

Eppure sembra che Valentina abbia lasciato il precedente marito proprio per non essere vincolata nelle sue scelte e libertà come donna. Scriveva per l’appunto sulla sua pagina Facebook qualche mese fa per motivare tale decisione sofferta.

Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto. Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze.

Dunque una scelta, quella di stare con Tommaso, molto diversa da quanto dichiarato. Cosa accadrà nella villa di “Temptation Island”? Lo sapremo nelle prossime puntate in onda tutti i mercoledì sera su Canale Cinque.