temptation-island,-federico-si-lamenta-di-floriana-e-la-prende-in-giro:-parole-forti

Federico rivela che Floriana è spenta e sta spegnendo anche lui. Il ragazzo ha assunto una posizione forte verso la sua compagna

La nuova edizione di Temptation Island si sta rivelando molto avvincente per il pubblico. Dopo il falò di confronto della prima coppia che ha portato ad una separazione, sono arrivate importanti rivelazioni di Floriana e Federico, gli innamorati originari di Palermo.

La sesta coppia, che si è messa in gioco nello show condotto da Maria De Filippi, è in crisi per il fatto che, a parere di Federico, la sua fidanzata sarebbe noiosa e trascurata. Nell’ultima puntata del programma sono stati messi in onda i video nei quali il giovane elenca tutti gli aspetti che proprio non gradisce di Floriana.

“E’ una ragazza spenta che fa spegnere anche me”

Le parole del ragazzo verso la sua amata sono state parecchio indelicate. Federico ha detto che il primo anno con lei è stato stupendo ma dopo essere andati a convivere la passione è andata scemando.

“Ha paura dei gatti neri. Le chiedo di fare qualcosa e mi dice sempre di no. Le piace stare a casa, io invece sono uno che scappa da casa. Da un anno non mi dà più modo di essere geloso”, queste le parole di Federico.

Il ragazzo ha deciso di aprirsi completamente davanti alle telecamere di Temptation Island rivelando che anche i momenti di intimità non sono più gli stessi. “L’attrazione fisica per me è importantissima, se non c’è quella per me il rapporto è finito. Floriana si trascura pure nei momenti di intimità. Si presenta con il pigiamone e i calzettoni di lana. Se è un momento intimo, ti devi fare vedere dal tuo ragazzo in una veste adeguata“, ecco l’intervento del ragazzo di Palermo.

Nello sfogo di Federico una frase ha ferito profondamente l’anima di Floriana: “Ha detto di volere un bambino da me, per come sono adesso non la vedo come la madre dei miei figli”, parole importanti, quelle pronunciate dal ragazzo, che sicuramente avranno delle conseguenze.