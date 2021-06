La nona edizione di Temptation Island è pronta a debuttare il prossimo 30 Giugno, le anticipazioni diffuse in rete delle prime registrazioni annunciano un viaggio dei sentimenti delle coppie scelte emozionante e non privo di colpi di scena. A condurre l’amato reality il consolidato Filippo Bisciglia ormai considerato padrino del format e molto affezionato al programma di cui ha fatto parte sin dal suo debutto. Intervistato dal settimanale Chi Filippo ha spiegato che non sempre condurre Temptation Island è facile, c’è un coinvolgimento emotivo anche da parte sua che si avvicina ai protagonisti e a quello che provano durante la loro permanenza nel villaggio.

Filippo Bisciglia: “Un falò può durare anche tutta la notte”

Al magazine diretto d’Alfonso Signorini Filippo ha rivelato che tra i tanti falò di confronto ce n’è uno che lo ha colpito particolarmente e che riguarda Emanuele e Alessandra coppia che ha partecipato alla seconda edizione del reality. I due hanno prima deciso di uscire separati, poi nella notte Emanuele ha voluto rivedere la fidanzata e di comune accordo hanno lasciato il reality insieme: oggi sono sposati e hanno dei figli: “Oggi sono sposati con tre figli. Al secondo falò piangeva lui e piangevo anche io. La verità è sempre alla base di questo meraviglioso viaggio dei sentimenti.”

Bisciglia ha anche spiegato quanto sia complicata la fase del falò di confronto, può durare ore e anche tutta la notte e va gestita con estrema delicatezza: “Un falò può iniziare in qualunque momento della notte, ma non sai mai quando potrà finire. Negli anni è anche successo che abbiamo terminato al sorgere del sole”.

Filippo Bisciglia: “Ho contatti con tutti i partecipanti di Temptation Island”

Filippo Bisciglia è molto legato a Temptation Island, è un programma che ha visto nascere ma soprattutto evolversi e ogni anno riesce a creare dei rapporti d’amicizia con tutti i protagonisti scelti. L’ex gieffino ha ammesso d’essere riuscito a mantenere legami con tutti coloro che hanno partecipato al reality dei sentimenti in questi anni, è felice quando gli rivelano che si sposano o avranno dei figli ma soprattutto quando avverte che l’amore ha trionfato:

“Dalla prima edizione a oggi ho rapporti con tutti. Ho un affetto smisurato nei loro confronti perché ci siamo trovati comunque a condividere un momento pieno di verità: per loro, in primis, ma anche per me che sono sensibile.” Ha poi concluso: “E quando mi scrivono che si sono sposati o sono in dolce attesa, io ne sono felice. E’ come se volessero dirlo a me per primo.”