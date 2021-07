temptation-island,-filippo-bisciglia-nella-bufera,-si-intromette-tra-floriana-e-federico-e-il-web-lo-massacra

Sta proseguendo il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno preso parte a questa edizione 2021 di Temptation Island. Il programma va avanti già da diverse settimane e sembra che ormai alcune coppie siano già giunte alla resa dei conti. Nel corso della puntata di ieri, abbiamo visto ad esempio il falò di confronto tra Floriana Angelica e Federico Rasa e questo è stato sicuramente piuttosto sorprendente ed ha lasciato soprattutto a tutti senza parole. Ma cosa hai accaduto tra i due?

Temptation Island, nervi tesi tra Floriana e Federico

Sembrerebbe che Floriana Angelica avesse già chiesto un primo falò di confronto al fidanzato Federico che puntualmente non si è presentato. Pare che la fidanzata fosse già piuttosto infastidita da questo comportamento ma poi sarebbe andata su tutte le furie, dopo aver visto un video del Pinnettu, dove il fidanzato pare fosse in atteggiamenti piuttosto complici con la tentatrice Vincenza. Pare che Federico rivolgendosi a quest’ultima le abbia rivolto delle parole molto importanti. “Qua stiamo inguaiati per come evolvono le cose. Sei una persona che rispecchia i miei canoni”. Queste le parole di Federico pronunciate proprio alla giovane tentatrice che sembra aver davvero catturato la sua attenzione.

Floriana chiede un falò di confronto ma il fidanzato non si presenta

A quel punto Floriana dopo aver visto queste immagini e soprattutto ascoltato le parole avrebbe detto “Che schifo”. La sua reazione però è stata ancora più dura nel momento in cui Floriana ha visto un abbraccio piuttosto particolare tra il fidanzato e la tentatrice. A quel punto infatti, la giovane sarebbe andata su tutte le furie. “Me ne voglio andare, una persona di m…a. Ho buttato un anno della mia vita”, queste le parole dichiarate da Floriana, chiedendo però nel contempo un falò di confronto immediato con il suo fidanzato. È stato a quel punto che Federico avrebbe deciso di non presentarsi. Davanti al 2 di picche del fidanzato, il conduttore Filippo Bisciglia avrebbe chiesto alla ragazza come stesse in quel momento ed ovviamente lei non ha potuto che rispondere “male”. Ho bisogno di tornare di là”, questo ancora quanto aggiunto poi da Floriana. L’intervento di Bisciglia non è piaciuto al popolo del web che lo ha molto criticato per essersi intromesso un pò troppo. Dopo aver visto però nei video successivi ancora una maggiore attrazione e complicità con la giovane tentatrice, Floriana avrebbe chiesto un secondo falò di confronto. Ecco che stavolta lui si è presentato.

Secondo falò, Floriana lascia il fidanzato in lacrime

È stato un falò di confronto piuttosto acceso durante il quale Floriana è stata molto dura con il suo fidanzato o meglio ex fidanzato e lo ha lasciato proprio in diretta TV. “Fai schifo, sei proprio un sfi…to, taci, io sono qui solo per chiudere la nostra storia così la tua avventura con quell’altra te la vai a fare fuori”. Queste le parole dichiarate da Floriana. Il suo fidanzato si sarebbe giustificato dicendo che il suo comportamento con la tentatrice era stato messo in atto soltanto per capire se effettivamente fosse ancora innamorato della sua compagna. “Io non ho più alcun dubbio. Ho capito che non mi ami e che non hai rispetto di me. Con te a casa non ci torno, torna pure da quella”, queste ancora le parole di Angelica che hanno scatenato una reazione improvvisa nel fidanzato che si è messo a piangere, ma lei non si è fatta certamente intimidire da queste lacrime. Alla fine, dopo un faccia a faccia piuttosto teso, Floriana ha deciso di andare a casa da sola, lasciando il fidanzato in lacrime.