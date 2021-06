temptation-island,-filippo-bisciglia-sconvolto:-triste-annuncio-prima-del-via

Il noto volto televisivo si è sempre fatto vedere in maniera sorridente e spensierata, il più delle volte accanto alla sua compagna, la bellissima Pamela Camassa.

Ma anche per lui c’è da fare i conti con momenti difficili e situazioni dolorose. Ed è proprio Filippo Bisciglia in persona a parlarne con gli ammiratori.

Lo fa pubblicando sul proprio profilo personale Instagram una immagine del passato, che avrà almeno tre decenni. Il 44enne romano rivolge una dedica ai suoi genitori, in particolare al padre.

E si fa vedere proprio da bambino assieme alla mamma ed al papà. Qui Filippo Bisciglia fa riferimento ad una dura lotta personale da dovere condurre:

Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente