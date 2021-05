Temptation Island, fuori Alessia Marcuzzi: perché resta solo Bisciglia

Niente raddoppio per Temptation Island. Rispetto agli ultimi tre anni non ci sarà l’edizione Vip del format portato in Italia e prodotto da Maria De Filippi. Per l’estate 2021 la produzione ha scelto di puntare sulla versione Nip guidata da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5 tra giugno e luglio. Fuori dai giochi Alessia Marcuzzi, che ha condotto per due anni l’edizione autunnale (inizialmente presentata da Simona Ventura).

Il motivo di questa scelta? A rivelarla ci ha pensato Davide Maggio: pare che sulla decisione di non riproporre il programma in doppia versione pesi la battaglia intavolata da Banijay, detentore dei diritti internazionali del format, per produrre il programma, portato al successo dalla squadra di Fascino.

La notizia è stata così commentata da Alessia Marcuzzi:

“Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi”

Temptation Island 2021, quando inizia e chi sono le coppie che partecipano

Temptation Island 2021 partirà su Canale 5 mercoledì 30 giugno. Al timone è stato dunque confermato Filippo Bisciglia, che conduce il programma dal 2014 grazie ad una buona intuizione di Maria De Filippi. Le registrazioni della trasmissione inizieranno a breve in Sardegna, per l’ennesima volta nell’incantevole Is Morus Relais.

Ancora non sono state rese note le coppie che parteciperanno al reality show: saranno circa 6-7, come ogni anno. L’autrice di Temptation Island, Raffaella Mennoia, ha spiegato di aver provinato ben 120 coppie per la nuova edizione del docu-reality.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha annunciato che nel cast della nuova edizione di Temptation Island potrebbero esserci anche delle coppie note ma ha preferito non svelare i nomi (per ora). Negli ultimi mesi si è parlato con una certa insistenza di un coinvolgimento degli ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Ma Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli così come Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno prontamente smentito le ultime indiscrezioni. Tra l’altro il figlio di Walter Zenga ha già partecipato alla prima edizione Vip del format, andata in onda nel 2018 e condotta da Simona Ventura. All’epoca Zenga era fidanzato con la modella Alessandra Sgolastra.

Alquanto improbabile, poi, la presenza di Deddy e Rosa, la popolare coppia di Amici. Dopo la fine del talent show i due stanno vivendo una profonda crisi a causa dei rispettivi impegni di lavoro.