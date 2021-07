temptation-island,-guendalina-tavassi-smaschera-tommaso:-“ecco-cosa-mi-ha-scritto-per-un-anno-in-privato”

Tommaso e Valentina di Temptaion Island conquistano il pubblico

Mercoledì sera su Canale 5 è andato in onda il primo appuntamento di Temptation Island con Filippo Bisciglia. Siamo ancora agli inizi ma sicuramente la coppia protagonista del reality show dei sentimenti è quella composta da Valentina e Tommaso. Tra i due c’è un’enorme differenza d’età. ben 19 anni.

E proprio sul 20enne nelle ultime ore è giunto uno scoop lanciato dall’ex gieffina Guendalina Tavassi. mercoledì sera l’opinionista di Barbara D’Urso stava guardando il programma prodotto da Maria De Filippi e si è resa conto di conoscere uno dei fidanzati. Ma andiamo con ordine.

La segnalazione social di Guendalina Tavassi

Mentre stava guardando la prima puntata di Temptation Island 2021, Guendalina Tavassi ha riconosciuto Tommaso, il giovane fidanzato di Valentina che ha un carattere troppo geloso. A quanto pare, stando alle dichiarazioni dell’ex gieffina, il 20enne per circa un anno le ha scritto in direct su Instagram.

Ma non si tratta di messaggi carini oppure per provarci con lei, la natura di questi contenuti è molto forte. Il giovane protagonista del reality show dei sentimenti di Canale 5, infatti, è un hater dell’ex concorrente di Tale e Quale Show e per mesi l’ha offesa sia con messaggi privati che con commenti pubblici. (Continua dopo il post)

Guendalina Tavassi smaschera Tommaso di Temptation Island

Dopo averlo riconosciuto, attraverso le Stories del suo profilo Instagram Guendalina Tavassi ha denunciato la cosa a tutti i suoi follower affinché sapessero che è davvero Tommaso di Temptation Island 2021.

“Questa ve la devo proprio raccontare. No vabbè ragazzi. Vedo la prima coppia di Temptation Island, e sono Valentina e Tommaso. Guardo lui e dico: “Ma io questo lo conosco, lo conosco, oddio, oddio dove l’ho già visto? Con sto frontone assomiglia a Megamind”. Poi mi sono ricordata che c’era sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno in direct e sotto le foto. Mi insultava così, gratuitamente. Perché non lo conoscevo. Lui diceva che abitava anche qui dietro casa mia e conosceva mia figlia Gaia. E partivano insulti a raffica quotidiani. Ma cose pesanti. Le sparava davvero grosse è. E adesso lo ritrovo qui. Porello. Che poi che poi che puntata de Temptation Island è? Perché proprio lui sta già a piagne”, ha riferito l’ex gieffina.