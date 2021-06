Temptation Island, il cast è in pericolo! Riprese interrotte, grande spavento sull’isola

A pochi giorni dall’inizio, Temptation Island è costretto a bloccare le riprese. Spunta un pericolo nel villaggio, di che si tratta?

Il 30 giugno 2021 dovrebbe iniziare la nuova edizione di Temptation Island, uno dei programmi estivi più seguiti di sempre. La trasmissione sarà trasmessa su Canale 5 in prima serata e alla conduzione ci sarà Filippo Bisciglia.

Fino ad oggi era tutto pronto per dare il via ma qualcosa è andato storto e le sei coppie nel villaggio sono in pericolo. Le riprese, infatti, sono state fermate improvvisamente a causa di un imprevisto che ha fatto preoccupare gli autori e i concorrenti.

Temptation Island: riprese bloccate, il motivo

Il villaggio per le sei coppie scelto dagli autori di Temptation Island è in pericolo e le riprese sono state fermate a causa di una forte tromba d’aria che ha lasciato di stucco tutti i presenti.

Ad annunciare quanto accaduto è stata RaffaelLa Mennoia, una degli autori, che su Instagram ha spiegato che

Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare. Abbiamo finito alle quattro di notte, c’ho un gran sonno ragazzi! C’è un tempo orrendo quest’anno: c’è afa, non c’è il sole. Però il programma sta andando benissimo.

Questa edizione si presenta molto diversa dalle altre anche per quanto riguardo il tempo. Inoltre le coppie sembrano avere diversi problemi, troppo grandi da risolvere con un semplice programma televisivo.

A questo punto resta da chiederci se i concorrenti partecipano per ritrovare l’amore o per farsi notare dal pubblico italiano ed essere ripreso dalle telecamere in diretta nazionale.

Gli appassionati alla trasmissione non vedono l’ora di conoscere i partecipanti di questa nuova edizione e di capire quale sia il loro gioco. Sembra che siano state tutte le ragazze a scrivere al programma, una cosa mai successa prima. E’ un segnale di un possibile cambiamento che stravolgerà completamente la trasmissione?