temptation-island,-il-‘dramma’-prima-dell’inizio:-drastica-decisione-di-una-coppia

Immediato colpo di scena prima ancora dell’inizio del reality show di Canale 5 “Temptation Island”? L’indiscrezione su una coppia.

“Temptation Island” è ormai alle porte. Tra pochi giorni avrà inizio l’edizione 2021 del reality show. Mercoledì 30 giugno sarà trasmessa la prima puntata del programma, in onda in prima serata su Canale 5. A condurre la trasmissione sarà di nuovo il presentatore Filippo Bisciglia.

Sono 6 coppie le che prenderanno parte al reality show, così come i cosiddetti “tentatori” e “tentatrici”. Le coppie sono formate da Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico.

I “tentatori” e le “tentatrici”, chiamati a mettere a dura prova i fidanzati e le fidanzate che prenderanno parte al programma, sono 25 in tutto, 13 uomini e 12 donne.

I “tentatori” sono Luke, Luca, Luciano, Davide, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel, Salvatore e Marco.

Le “tentatrici” invece Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia e Gabry.

Sarà una trasmissione che si preannuncia essere ricca di colpi di scena, il primo del quale sembra essere avvenuto ancora prima della prima puntata.

Secondo quanto quanto riferito da MondoTv24.it, sembra che una coppia abbia già detto addio al reality. Infatti pare che un fidanzato abbia scavalcato le barriere per raggiungere la sua ragazza. A tal proposito si legge.

Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti e di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio perché uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’“impresa” di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo.