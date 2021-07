temptation-island,-il-segreto-di-valentina:-l’addio-al-marito-prima-di-tommaso.-“era-un-rapporto-non-sano”

Valentina e Tommaso

La nuova edizione di Tempation Island

La prima puntata di Tempation Island 2021 è andata in onda lo scorso mercoledì 30 giugno in orina serata su Canale 5 ottenendo subito un grandissimo successo. Infatti, l’appuntamento è stato seguito da circa 3,2 milioni di telespettatori e quasi il 21% di share.

Il viaggio nei sentimenti è iniziato nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. Il padrone di casa Filippo Bisciglia ha presentato le sei coppie di fidanzati che per tre settimane vivranno separati insieme a tentatori e tentatrici. Ma l’attenzione del pubblico della rete ammiraglia Mediaset è stata subito rapita dalla relazione sentimentale tra Tommaso e Valentina.

Chi sono Tommaso e Valentina di Temptation Island 2021?

Tommaso è un 21enne mentre Valentina ne ha quasi il doppio 40. Entrambi vivono insieme con la madre del ragazzo. Hanno deciso di scrivere alla redazione di Temptation Island per la gelosia eccessiva di lui. Nella prima puntata i telespettatori hanno assistito alla furia del giovane solo per aver visto in una clip proposta da Filippo Bisciglia nel pinnettu, la fidanzata in bikini.

I telespettatori del reality show dei sentimenti si sono divisi tra chi prova tenerezza per Tommaso e chi lo critica aspramente, tra cui anche Elettra Lamborghini che ci è andata giù pesante sui social. Ma a poche ore dall’inizio del format prodotto da Maria De Filippi, in rete sono iniziate a circolare delle indiscrezioni sui due protagonisti.

Valentina spiega perché ha divorziato dal marito

Come riportano diversi internauti in rete e suo vari social network, Valentina, in un lungo post condiviso nel 2017, ha spiegato il motivo per il quale ha divorziato dal marito. Prima di fidanzarsi con il giovanissimo Tommaso, la 40enne ha riferito: “Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto, mettendo me stessa al centro”.

La donna, subito dopo, ha esortato tutti coloro che la seguono su Instagram ad avere relazioni con persone che permettono di vivere loro la propria individualità. Adesso, la partecipante di Temptation Island 2021 si trova in Sardegna per fronteggiare la gelosia di Tommaso. Quest’ultimo riuscirà a modificare il suo carattere? La vedo dura.